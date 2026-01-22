Puebla abandona el Estadio Cuauhtémoc y se lo deja a Cruz Azul para el Clausura 2026

La cancha del Estadio Cuauhtémoc se convirtió en el Clausura 2026 de la Liga MX en el refugio de Cruz Azul, equipo que, luego de no llegar a un acuerdo con la UNAM por el uso del Estadio Olímpico Universitario, encontró en Puebla una sede para disputar sus partidos como local.

Por desgracia para los celestes, el campo del histórico inmueble no se encuentra en las mejores condiciones, después de realizarse un cambio con miras a tener el mejor estado posible para que la ciudad se convierta en sede de una selección durante la Copa del Mundo de 2026.

En las primeras tres fechas, y con los camoteros y los azules jugando en un corto periodo de tiempo, se hicieron virales los daños al césped, situación que provocó que La Franja tomara la decisión de salir de su casa.

La decisión, tomada por el club poblano, involucra únicamente al Puebla Femenil, tercer equipo profesional que tenía programados sus juegos, y que pasará a disputar la Liga MX Femenil en una cancha alterna.

El equipo dirigido por Carlos Adrián Morales, exjugador de Monarcas Morelia, jugará en el Club Alpha, un club privado del estado en el que no contará con el apoyo de su afición, teniendo como siguiente rival a Chivas en la fecha 5.