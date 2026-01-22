Panamá vs México EN VIVO - Partido rumbo a la Copa del Mundo 2026

Universal Deportes 07:20 PM MINUTO 10 Se fueron 10 minutos del encuentro entre México y Panamá; dos avisos por equipo, pero nada de peligro mayor

Universal Deportes 07:10 PM COMIENZA EL PARTIDO Inicia el encuentro en el Rommel Fernández

La Selección Mexicana enfrenta esta noche a la Selección de Panamá, en el primer partido del año para el Tricolor de Javier Aguirre.

Con una alineación "invadida" de jugadores rojiblancos, el Vasco Aguirre busca su primer triunfo del año y el primero desde que ganó la final de la Copa Oro contra los Estados Unidos.

El combinado nacional hila seis partidos sin victoria: Cuatro empates y dos derrotas son los números de la Selección Mexicana desde el 6 de julio cuando vencieron a los Estados Unidos en Houston.

Este será el primero de ocho enfrentamientos que sostendrá México antes de la Copa del Mundo 2026; el siguiente es el domingo ante la Selección de Bolivia en La Paz.

