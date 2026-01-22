Más Información

Panamá vs México EN VIVO - Partido rumbo a la Copa del Mundo 2026

Oribe Peralta llega a la Talacha y jugará en uno de los torneos más famosos del circuito

Chivas, la base de la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá

Hugo Sánchez pide ayuda para encontrar a fan mexicano que limpió su placa en España

De ilusión a decepción; Miguel Borja no llega a Cruz Azul

Universal Deportes 07:20 PM

MINUTO 10

Se fueron 10 minutos del encuentro entre México y Panamá; dos avisos por equipo, pero nada de peligro mayor

Universal Deportes 07:10 PM

COMIENZA EL PARTIDO

Inicia el encuentro en el Rommel Fernández

La Selección Mexicana enfrenta esta noche a la Selección de Panamá, en el primer partido del año para el Tricolor de Javier Aguirre.

, el Vasco Aguirre busca su primer triunfo del año y el primero desde que ganó la final de la Copa Oro contra los Estados Unidos.

El combinado nacional hila seis partidos sin victoria: Cuatro empates y dos derrotas son los números de la Selección Mexicana desde el 6 de julio cuando vencieron a los Estados Unidos en Houston.

Este será el primero de ocho enfrentamientos que sostendrá México antes de la Copa del Mundo 2026; el siguiente es el domingo ante la Selección de Bolivia en La Paz.

