Javier Aguirre sobre el futbol mexicano: Podemos estar tranquilos para lo que viene

Javier Aguirre aprovechó este duelo frente a Panamá para “disipar dudas y ver nuevos rostros”. Las cuentas y conclusiones se sacarán al final, pero por lo pronto, se dice contento con lo que vio.

El objetivo principal es el Mundial 2026, pero echar un vistazo a lo que podría ser el siguiente proceso mundialista es importante para el futbol mexicano. Por ahora, el Vasco aplaude la continuidad de Rafael Márquez y la generación que se avecina.

Lee también Santiago Giménez pide confiar en los jóvenes mexicanos y pone a Gilberto Mora como ejemplo

“Rafa ya está con ellos, se personó en el (Mundial) Sub 20, ve muchos juegos, los está viendo, entrena con ellos. Es por fin una continuidad después de tantos años que vamos y vamos quitando entrenadores en procesos mundialistas, por lo menos estamos tranquilos porque Rafa Márquez tiene contrato “, declaró tras la victoria en Panamá.

La mayoría de los 27 convocados para los duelos de enero no estarán en la Copa del Mundo 2026; sin embargo, destaca la calidad de los futbolistas que posee ahora el futbol mexicano, como una potencial generación para lo que viene.

“No es legado, es una continuidad del trabajo, cada uno con su forma, con su estilo, nos complementamos bien y yo creo que podemos estar tranquilos para lo que viene porque hay una buena generación de futbolistas y hay un gran joven técnico mexicano”, concluyó Aguirre.

Lee también Javier Aguirre sobre su lista final para el Mundial 2026: Estamos avanzados en la elección de jugadores