Selección Mexicana: ¿Quiénes son los jugadores que debutaron con el Tri ante Panamá?

La Selección Mexicana volvió a dejar más dudas que certezas con su actuación ante Panamá en el primer partido amistoso que disputa en 2026.

A pesar de que el Tricolor derrotó (1-0) a Los Canaleros y cortó su racha negativa de seis duelos sucesivos sin triunfo, su funcionamiento sigue sin ser el ideal.

A menos de cinco meses de que comience la Copa del Mundo de la FIFA, el equipo de Javier Aguirre sigue sin convencer a sus aficionados y a los analistas de los medios de comunicación.

En su primer compromiso de este año, México se vio beneficiado por un autogol de Richard Peralta.

A lo largo de los 90 minutos, únicamente fue capaz de realizar tres disparos al arco, a pesar de que tuvo un 72% de la posesión.

Lee También Germán Berterame es reventado en redes tras triunfo de la Selección Mexicana sobre Panamá

Por tal motivo, el volumen de juego sigue siendo un asterisco pendiente por mejorar, por parte de Javier Aguirre, ya que su equipo se queda sin ideas en el último tercio del terreno de juego.

Aunque, no todos los puntos son negativos en la Selección Mexicana del Vasco y hay situaciones que destacar.

Uno de ellos es el “promedio bastante joven” de edad de 24 años, de acuerdo con el propio entrenador.

Otro de los puntos a resaltar es que el timonel tricolor tomó la decisión de debutar a tres futbolistas con la camiseta tricolor.

De esta manera, estos jugadores vivieron su primera oportunidad de representar a México y todavía sueñan con convencer a Javier Aguirre para entrar en su lista definitiva.

Incluso, el Vasco destacó, en su conferencia de prensa pospartido, dicha situación porque considera que “la adaptación no es fácil para los novatos”.

Lee También México se salva en Panamá gracias a un autogol; Javier Aguirre corta la racha negativa

¿Quiénes son los jugadores que debutaron con la Selección Mexicana ante Panamá?

Los tres futbolistas que se presentaron por primera vez con la playera de la Selección Mexicana son Brian Gutiérrez, Richard Ledezma y Kevin Castañeda.

El centrocampista de las Chivas tiene 22 años y tomó la decisión de representar a México en lugar de Estados Unidos, con quien ya había disputado dos partidos.

El lateral derecho, de 25 años y también que forma parte del Rebaño, prefirió jugar con el Tricolor, a pesar de que contaba con un duelo jugador con las Barras y las Estrellas.

Mientras que el volante del Tijuana, de 26 años, también participó por primera vez con la Selección Mexicana.