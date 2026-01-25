Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este domingo el diálogo anunciado por su Administración como una forma de resolver las “divergencias” y “conflictos internos”, y rechazó las “órdenes” de Washington sobre políticos en su país.

“Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos”, declaró la funcionaria en un acto con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz (noroeste).

