La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó el sábado a "alcanzar acuerdos" con la oposición para lograr la "paz" en el país, que Estados Unidos dice controlar tras la incursión militar que depuso al mandatario Nicolás Maduro.
"No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela", dijo Rodríguez desde el costero estado La Guaira a la televisión estatal VTV.
"Desde las diferencias tenemos que hablarnos con respeto. Desde la diferencia tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos", agregó.
