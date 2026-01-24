Más Información

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Presidenta del Sistema Anticorrupción llama a gobernadora Marina del Pilar a separarse del cargo

EU usó el "descombobulador", un nuevo tipo de arma, en captura de Maduro: Trump; "apretaron los botones y nada funcionó"

Nicole Pardo Molina "La Nicholette", ya fue localizada, informa Fiscalía de Sinaloa; agradece apoyo ciudadano

Cae presunto asesino de la familia de intérpretes de señas en Michoacán; se trata de un supuesto familiar

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

Gobernador de Minnesota moviliza a la Guardia Nacional; ocurre luego de que ICE mató a un hombre durante redada migratoria

Cae "La Valeria", colombiana presuntamente ligada a "La Chokiza" en Ecatepec; fue detenida en flagrancia por extorsión

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Embajada de EU en México advierte por cruces ilegales; hay "drones avanzados" patrullando la frontera sur, señala

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

La presidenta encargada de Venezuela, , llamó el sábado a "alcanzar acuerdos" con la oposición para lograr la "paz" en el país, que Estados Unidos dice controlar tras la incursión militar que depuso al mandatario .

"No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela", dijo Rodríguez desde el costero estado La Guaira a la.

"Desde las diferencias tenemos que hablarnos con respeto. Desde la diferencia tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos", agregó.

