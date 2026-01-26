El ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding se declaró este lunes no culpable ante un tribunal de California de los cargos de tráfico de drogas y asesinato que se le imputan.

Wedding, quien según el gobierno mexicano se entregó en la embajada de Canadá en México el jueves pasado, compareció este lunes y se declaró no culpable de tráfico de cocaína y asesinato.

Su abogado, Anthony Colombo, dijo en declaraciones q retoma el medio canadiense CBC que su cliente no se entregó, sino que fue arrestado.

También señaló que se encuentra "de buen ánimo" y fuerte.

"No se entregó. Fue detenido. Fue arrestado", insistió Colombo. "Cualquier interpretación que el gobierno mexicano haga de que se entregó es inexacta. ... La detención de [el presidente venezolano Nicolás] Maduro por parte de la administración [del presidente estadounidense, Donald] Trump ha dejado claro que nos encontramos en una nueva era audaz en lo que respecta a las relaciones internacionales. Por lo tanto, se puede entender por qué se ha hecho esa declaración. Dado que el Gobierno de Estados Unidos está entrando unilateralmente en (un) país soberano y deteniendo a alguien, se puede comprender la preocupación que pueda tener esa entidad soberana".

La audiencia de hoy fue trasladada a Santa Ana, California, debido a las continuas protestas contra ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) fuera del tribunal en Los Ángeles. Se espera que los futuros procedimientos tengan lugar en Los Ángeles, según Colombo.

La próxima audiencia fue fijada para el 24 de marzo.

Según Colombo, es falso que hubiera habido negociaciones entre Wedding y las autoridades estadounidenses antes de que fuera detenido el 22 de enero.

Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense ligado al Cártel de Sinaloa y buscado por el FBI (25/12/2025). Foto: Especial

Thomas Daigle, reportero de CBC, señaló además que la imagen que mostró esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum de Ryan Wedding como prueba de que se entregó voluntariamente, es falsa.

CBC News determinó que la imagen se había generado mediante inteligencia artificial. Se publicó en una cuenta de Instagram que fingía pertenecer al "representante" de Wedding.

Colombo también dijo que conoció a Wedding hace unos días, cuando este llegó a Estados Unidos. Rechazó hablar sobre cómo ni dónde ha vivido su cliente durante la última década. El abogado también se ha negado a comentar los cargos a los que se enfrenta su cliente en Canadá. No ha respondido a ninguna pregunta relacionada con Canadá, alegando que "no soy abogado canadiense".

Wedding era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de 'snowboard'.

Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding es el líder de una organización internacional de narcotraficantes que cada año introducía decenas de toneladas de cocaína en Estados Unidos y Canadá, procedentes de Colombia y a través de México, donde estaba aliado al Cártel de Sinaloa.

Al hablar de la detención de Wedding, el director del FBI, Kash Patel, hizo referencia a la existencia de un operativo bilateral, una versión desmentida por el gobierno mexicano.

