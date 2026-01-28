Más Información
Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas
A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”
Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación
Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad
Periodista Enrique Pastor Cruz busca debatir con Layda Sansores censura en Campeche; pide espacio en "Martes del Jaguar"
Reyes Heroles critica sobrerrepresentación de Morena; "no todo está perdido, nos queda la academia y la prensa", dice
“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026
Trump asegura que flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela; "el tiempo se acaba... Lleguen a un trato", dice
Moscú. La embajada de Venezuela en Rusia difundió una dirección postal para enviar cartas al depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, encarcelados en Estados Unidos.
“Las muestras de solidaridad pueden enviarse directamente por correo postal”, indicó la embajada en un documento, citado por la agencia TASS.
Seguidamente, la legación proporcionó los “números de los presos”: Nicolás Maduro 00734-506 y Cilia Flores 00735-506, que se encuentran en un centro de detención de Brooklyn, en Nueva York.
Lee también EU debe "devolver" a Nicolás Maduro: Gustavo Petro; debe ser juzgado en Venezuela, dice
Además, las misivas para Maduro y su mujer pueden enviarse a la misión diplomática, que las hará llegar a sus destinatarios.
Rusia calificó previamente de “ilegal” la operación estadounidense en Venezuela que acabó en la captura de Maduro y su mujer.
A la vez, las autoridades rusas, incluido el presidente, Vladímir Putin, han evitado criticar directamente al líder estadounidense, Donald Trump, por su intervención en los asuntos de Caracas, el principal aliado del Kremlin en América Latina.
EU usó el "descombobulador", un nuevo tipo de arma, en captura de Maduro: Trump; "apretaron los botones y nada funcionó"
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]