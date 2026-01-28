Más Información

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas

Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

La mañanera de Sheinbaum, 28 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 28 de enero, minuto a minuto

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Periodista Enrique Pastor Cruz busca debatir con Layda Sansores censura en Campeche; pide espacio en "Martes del Jaguar"

Periodista Enrique Pastor Cruz busca debatir con Layda Sansores censura en Campeche; pide espacio en "Martes del Jaguar"

Reyes Heroles critica sobrerrepresentación de Morena; "no todo está perdido, nos queda la academia y la prensa", dice

Reyes Heroles critica sobrerrepresentación de Morena; "no todo está perdido, nos queda la academia y la prensa", dice

“Terrible, que una sola visión defina la vida del país”: Kenia López Rabadán

“Terrible, que una sola visión defina la vida del país”: Kenia López Rabadán

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

Trump asegura que flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela; "el tiempo se acaba... Lleguen a un trato", dice

Trump asegura que flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela; "el tiempo se acaba... Lleguen a un trato", dice

Amazon recortará 16 mil puestos de trabajo en todo el mundo; dice que ofrecerá nuevos cargos a algunos empleados

Amazon recortará 16 mil puestos de trabajo en todo el mundo; dice que ofrecerá nuevos cargos a algunos empleados

Moscú. La embajada de en Rusia difundió una dirección postal para enviar cartas al depuesto líder venezolano, , y su mujer, Cilia Flores, encarcelados en Estados Unidos.

“Las muestras de solidaridad pueden enviarse directamente por correo postal”, indicó la embajada en un documento, citado por la agencia TASS.

Seguidamente, la legación proporcionó los “números de los presos”: Nicolás Maduro 00734-506 y Cilia Flores 00735-506, que se encuentran en un centro de detención de Brooklyn, en .

Lee también

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE

Además, las misivas para Maduro y su mujer pueden enviarse a la misión , que las hará llegar a sus destinatarios.

calificó previamente de “ilegal” la operación estadounidense en Venezuela que acabó en la captura de Maduro y su mujer.

A la vez, las autoridades rusas, incluido el presidente, , han evitado criticar directamente al líder estadounidense, , por su intervención en los asuntos de Caracas, el principal aliado del Kremlin en América Latina.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto. Foto: Especial / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto

CURP Biométrica 2026 RENAPO confirma requisitos oficiales y sedes para tramitarla. Foto: Especial

RENAPO confirma CURP Biométrica 2026: requisitos obligatorios y sedes disponibles

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

Visa americana 2026: las preguntas más frecuentes, temidas… y cómo responderlas sin nervios

ICE. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

Derechos de las personas indocumentadas en Estados Unidos y qué hacer ante redadas de ICE

Santa Clara, California. Foto: ChatGPT

10 cosas para hacer en Santa Clara, California, sede de la final del Super Bowl LX