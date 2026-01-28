La líder opositora venezolana María Corina Machado declaró, tras reunirse en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que son "horas y días decisivos" para el futuro de Venezuela.

"Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Donald Trump", declaró ante la prensa.

Machado puso en duda la confiabilidad de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. "Creo que nadie tiene fe en Delcy Rodríguez", dijo.

En todo caso, subrayó que Venezuela requiere una "transición real" tras la cual no quede "un sector del régimen en el poder".

"Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder", respondió a la prensa al ser cuestionada si estaría dispuesta a entrar en un gobierno de transición con la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.

Machado subrayó que su objetivo es que se "restituyan" las instituciones que garanticen "la justicia" y el "reencuentro de los venezolanos", pero no la estabilidad de "un sector del régimen en el poder".

La líder opositora expresó ante Rubio su intención de regresar a Venezuela lo antes posible y afirmó que trabaja para lograrlo, aunque no descartó pasar previamente por otros países, un plan que, según señaló, cambia constantemente.

Machado señaló que, aunque más de 300 personas han sido liberadas, más de 700 permanecen detenidas y se han registrado nuevos arrestos en lo que va de mes.

La líder opositora venezolana señaló que le llamó "mucho la atención" que el presidente colombiano, Gustavo Petro, haya solicitado que Estados Unidos devuelva al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que sea juzgado en Venezuela.

"Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro", declaró.

Machado se cuestionó si Petro "está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar" como la jueza María Lourdes Afiuni, arrestada en 2009.

Subrayó que bajo el chavismo "no ha habido una sola sentencia en contra del régimen a favor de un particular".

"La justicia internacional ha actuado y nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley. Por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia y por el bien de la región hay que acompañar este proceso", expresó.

Petro, quien la próxima semana viajará a Washington para reunirse con Trump, declaró el martes que Maduro está "secuestrado" en Estados Unidos y pidió que sea devuelto para ser juzgado por la Justicia venezolana.

"Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea", dijo Petro en un discurso este martes en un hospital de Bogotá.

