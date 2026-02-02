Más Información
Una reciente investigación realizada por el Departamento de Salud de Florida informó que analizó 46 productos de caramelo de 10 empresas y detectó arsénico en 28 de ellos.
Estos hallazgos fueron presentados como parte de la iniciativa ‘Healthy Florida First’, apoyada por el gobernador Ron DeSantis y vinculada a la agenda más amplia Make ‘America Healthy Again’, que inició con la revisión de fórmulas infantiles y desde entonces se ha extendido a otros productos con el fin de garantizar la salud de los niños.
"Como padres y consumidores, debemos confiar en que los productos vendidos en las tiendas de comestibles son seguros y libres de veneno", dijo la primera dama del estado, Casey DeSantis, en un comunicado, describiendo las pruebas como un esfuerzo por aumentar la transparencia.
Lee también Bombones caseros sin azúcar; la nueva receta saludable que circula en redes sociales
El método de la EPA utilizado para detectar metales en dulces
De acuerdo con el informe, los dulces fueron comprados en línea y en varias tiendas físicas del estado, y fueron analizados por un laboratorio certificado, en el cual se utilizó el método 6010D de la EPA, un procedimiento estandarizado de pruebas de metales que mide el arsénico total.
Aunque este método no distingue entre formas orgánicas e inorgánicas, esta última se considera una de las más tóxicas.
El departamento calculó cantidades de consumo “seguras”, basadas en una hipotética ingesta mensual y anual, utilizando a los niños como punto de referencia, en función de su peso corporal y su mayor exposición relativa.
Además, los funcionarios señalaron que los posibles riesgos para la salud por el consumo de estos productos dependen de la frecuencia, la duración y la exposición general.
Fabricantes de dulces cuestionan estudio
Por otro lado, la Asociación Nacional de Confiteros (NCA), que representa a los fabricantes de dulces en Estados Unidos, cuestionó los hallazgos y calificó las conclusiones del estado como “erradas”.
"El chocolate y los dulces son seguros para comer y se pueden disfrutar como golosinas como lo han sido durante siglos", dijo la asociación.
El grupo también criticó a Florida por basarse en puntos de referencia que no se alinean con las normas regulatorias federales actuales ni con la ciencia revisada por pares para los productos de confitería.
Asimismo, la asociación también argumentó que calcular este tipo de riesgo basándose en niveles hipotéticos de consumo anual podría crear alarma y confusión innecesarias.
De igual manera, la entidad señaló que la iniciativa Closer to Zero de la Administración de Alimentos y Medicamentos y la recientemente publicada Interfaz de Estudio de Dieta Total muestran niveles de arsénico significativamente más bajos en los productos de confitería que los reportados por Florida.
"Florida ha elegido fragmentos de sonido sobre la ciencia, ignorando este programa basado en la ciencia en favor de la publicación de materiales sin fuente que equivalen a poco más que una táctica de miedo", dijo la NCA en un comunicado.
Lee también “Las piñatas están bien de precio, los dulces no”
Continuó: "La seguridad alimentaria y la calidad de los productos siguen siendo nuestras principales prioridades, y seguimos dedicados a ser transparentes y socialmente responsables, y seguimos la ciencia".
Por otro lado, Florida anunció que las pruebas están destinadas a complementar, y no a reemplazar, los esfuerzos federales de seguridad alimentaria.
¿Cuáles son los dulces en los que detectaron altos niveles de arsénico?
Estos son los productos con los umbrales anuales más bajos, basados en los niveles de arsénico detectados, según el informe.
- Nerds (uva/fresa) - 96 piezas al año
- SweeTarts Original - 48 piezas al año
- Sour Patch Kids - 36 piezas al año
- Skittles - 48 piezas por año
- Trolli Sour Brite Crawlers - 12 piezas al año
- Jolly Ranchers (manzana ácida/fresa) — 6 piezas al año
- Twizzlers Strawberry — 4 piezas al año
- Tootsie Rolls - 8 piezas al año
desa/rmlf
