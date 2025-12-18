“Está más caro, yo creo que 30%”, señaló Guadalupe Tapia, quien acudió este miércoles al Mercado de Jamaica junto con su familia para adquirir los insumos necesarios para su posada, como piñatas, dulces y fruta.

Como ella, compradores coincidieron en que hay un aumento en el precio de dulces, a diferencia de las piñatas, cuyos precios se han mantenido muy estables.

Guadalupe consideró que una persona puede gastar alrededor de mil 700 pesos en ello.

En su caso, manejan un presupuesto aproximado de 100 pesos por persona, el cual considera que podría verse afectado por el incremento de los productos.

Pamela, de 30 años, realizará una posada para su negocio de barbería. “El costo de los dulces sí está un poquito elevado, entonces andamos buscando y buscando, porque las piñatas están súper bien de precio”, comentó. Su presupuesto es de 500 pesos; la piñata de picos le costó 160 pesos.

En tanto, Cándida Zermeño, de 26 años, acudió al Mercado de Jamaica en busca de piñatas y dulces para una posada familiar, ya que planea una celebración para alrededor de 100 personas.

“Es muy difícil en esta temporada encontrar una piñata gigante y aquí ya supe cómo”, mencionó.

Indicó que su presupuesto aproximado es de mil pesos entre la piñata y dulces.

Monserrat García visitó el mercado para realizar las compras de una posada, para la que destinó 3 mil pesos.

“Yo creo que las piñatas están superbién, el problema son los dulces, el año pasado gasté lo mismo, ahora no estoy segura con el relleno”, expresó.

Horacio Chávez, de 32 años, vendedor de dulces, comentó que las ventas este año no han sido tan altas como esperaba; detalló que el dulce suelto se vende en 120 pesos el kilo, el económico en el mismo rango, y el macizo en 200 pesos. Indicó que, por piñata, las personas llevan de dos y tres kilos.

“Las personas me dicen que el dulce ha subido, las piñatas no”, señaló y estimó que una familia puede gastar mil 500 pesos al comprar dos piñatas, dulces y fruta.

Erika Martínez, de 40 años, atiende el local 1303, afirmó que el precio de las piñatas se mantuvo.