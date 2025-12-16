Paga con el celular en CDMX: así puedes obtener la tarjeta de Movilidad Digital

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) en formato digital, una herramienta que busca facilitar el acceso a los distintos sistemas de transporte público sin necesidad de portar la tarjeta física.

Esta modalidad está disponible desde el pasado 9 de diciembre a través de la App CDMX y representa un paso relevante hacia la digitalización de los servicios de movilidad en la capital del país.

La Tarjeta MI digital permite a las y los usuarios ingresar a los sistemas de transporte con solo acercar su teléfono celular a los lectores de acceso, de la misma forma en que opera la tarjeta plástica. La iniciativa está pensada para sustituir de manera gradual el formato físico, siempre y cuando los dispositivos móviles cuenten con tecnología NFC, indispensable para su funcionamiento.

En qué transportes se puede usar la Tarjeta MI digital

De acuerdo con información oficial del Gobierno de la Ciudad de México, la Tarjeta de Movilidad Integrada en su versión digital es válida en varios de los principales medios de transporte que operan en la capital. Entre ellos se encuentran:

Metro

Metrobús

Cablebús

Trolebús

Tren Ligero.

Por el momento, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) aún no forma parte de este esquema digital. No obstante, autoridades capitalinas han señalado que su incorporación está prevista para los primeros meses de 2026, específicamente entre enero y febrero, con el objetivo de ampliar la cobertura del sistema.

Este nuevo formato busca atender a millones de personas que utilizan diariamente el transporte público y que, en ocasiones, olvidan o extravían su tarjeta física, ofreciendo una alternativa práctica desde el teléfono móvil.

Cómo obtener y recargar la Tarjeta de Movilidad digital

Para obtener la Tarjeta MI digital es necesario contar con la App CDMX instalada y una cuenta activa de Llave CDMX. Una vez dentro de la aplicación, las personas usuarias deben ingresar al apartado “Recarga Tarjeta”, activar el chip NFC del celular, seleccionar la opción “Tarjeta Virtual” y realizar una recarga mínima de 15 pesos.

Es importante señalar que, por el momento, este servicio solo está disponible para dispositivos con sistema operativo Android o Huawei que cuenten con tecnología NFC. Los equipos iPhone no son compatibles con esta función en esta etapa.

La recarga de saldo puede realizarse directamente desde la App CDMX mediante tarjeta bancaria o a través del sistema de pagos CoDi, lo que elimina la necesidad de acudir a puntos físicos de recarga. Además, la aplicación permite consultar el saldo en tiempo real, revisar rutas y frecuencias de los distintos sistemas de transporte, así como ubicar unidades en circulación.

🚇📲 ¡Ahora tu transporte en CDMX cabe en el celular!

La Tarjeta MI ya tiene versión digital: desde la App CDMX puedes activar tu tarjeta virtual, recargar saldo y usar tu celular como pase para el Metro, Metrobús, Cablebús, etc.

