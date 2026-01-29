Más Información

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

Increpan a Felipe Calderón en panel realizado en París; le gritan “¡asesino!” y “¡lárgate!”

Increpan a Felipe Calderón en panel realizado en París; le gritan “¡asesino!” y “¡lárgate!”

Reforma electoral corresponde a Presidencia; Sheinbaum reacciona a firma de Morena, PT y Verde por alianza rumbo al 2027

Reforma electoral corresponde a Presidencia; Sheinbaum reacciona a firma de Morena, PT y Verde por alianza rumbo al 2027

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez

Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez

Suspenden al agente del ICE que mató a Renee Good en Minneapolis; continúa investigación del caso

Suspenden al agente del ICE que mató a Renee Good en Minneapolis; continúa investigación del caso

Miami. Congresistas de Florida de origen cubano exigieron medidas a México, a la (UE) y a la propia Administración del presidente estadounidense para presionar a Cuba y “liberar” a la isla tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Al confiar en que “el fin del régimen está más cerca que nunca”, los legisladores republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez insistieron en que la presidenta mexicana, , debe frenar el envío de petróleo y otra asistencia humanitaria a Cuba, al igual que la contratación de médicos cubanos.

Pero, además de México, los representantes de Miami demandaron a la UE suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) con Cuba, y solicitaron a la Administración de Trump que prohíba todos los viajes y el envío de remesas a la isla.

Lee también

“Vamos a presionar a estos, sea a Europa sea a , para que esos que están ayudando a ese régimen se den cuenta de que no solamente no lo vamos a aceptar, pero que va a haber consecuencias por lo que están haciendo, tratando de ayudar a ese régimen”, avisó Díaz-Balart en una conferencia de prensa.

“Y sabemos que hay algunas otras medidas de presión que los pueden tomar y se van a tomar”, agregó.

Los legisladores del sur de , hogar de la mayor diáspora cubana, elevaron sus demandas motivados por la operación estadounidense en Caracas que el 3 de enero derivó en la captura del presidente depuesto y su esposa, .

Lee también

Los republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez insistieron en que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, debe frenar el envío de petróleo y otra asistencia humanitaria a Cuba, al igual que la contratación de médicos cubanos. Foto: iStock
Los republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez insistieron en que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, debe frenar el envío de petróleo y otra asistencia humanitaria a Cuba, al igual que la contratación de médicos cubanos. Foto: iStock

Los congresistas resaltaron la influencia del secretario de Estado, el también floridano , quien este miércoles expresó al Senado que a la Administración de Trump le “encantaría” ver un cambio de régimen en Cuba, aunque matizó que eso no significa que vaya a provocarlo.

“Primero empezamos con el arresto de Maduro y yo estoy seguro de que ahora estamos en el paso para la libertad en , tenemos que llegar al mismo paso en Cuba, no va a ser fácil, cuando se caiga este régimen, llegar a la democracia, pero es un paso que tenemos que tomar”, consideró Giménez.

Los republicanos insistieron en particular en que impulsarán consecuencias para el Gobierno mexicano durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) si no cesan los envíos de a la isla, que se quedó sin crudo venezolano por órdenes de Trump.

Lee también

También alertaron de posibles revocaciones de visados para funcionarios mexicanos por los para contratar médicos cubanos en el sistema de salud pública de México.

“Ayer la presidenta Sheinbaum dijo que iba a seguir enviando el petróleo por razones humanitarias. No hay razones más humanitarias que parar el régimen, matar el régimen”, sentenció Giménez.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Acta de nacimiento certificada 2026: requisitos, costo y cómo tramitarla con Llave MX. Foto: Especial

¿Necesitas tu acta de nacimiento certificada? Llave MX ya es obligatoria y esto debes saber

SAT 2026 estos mexicanos podrían pagar multa de más de 120 mil pesos; revisa si te aplica. Foto: Especial / SAT

SAT 2026 lanza alerta: estos mexicanos podrían pagar multa de más de 120 mil pesos; revisa si te aplica

¿Por qué Texas suspendió las solicitudes de visas H-1B? ¿A qué trabajadores afecta?. iStock/lakshmiprasad S

¿Por qué Texas suspendió las solicitudes de visas H-1B? ¿A qué trabajadores afecta?

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Pasaporte mexicano de 6 años: el nuevo precio y la clave para obtener el 50% de descuento

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte