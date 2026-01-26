El embajador de México en Estados Unidos (EU), Esteban Moctezuma Barragán, quedó varado en el aeropuerto de Washington debido a la tormenta invernal, cuando iba con destino a Dallas y San Antonio con el fin de atender a connacionales en centros de detención.

A través de un video compartido en sus redes sociales desde el avión a punto de despegar, y después de siete horas de retraso, Moctezuma Barragán explicó que esta noche tenía programado su viaje a las 12:30 horas.

“Sin embargo los estragos de la tormenta de invierno en el este de Estados Unidos continúa demorando los vuelos”, dijo.

Agregó que sacaron a la gente del avión hasta que quitaran la nieve, y luego se presentaron complicaciones como problemas en un motor porque estaba helado, que “el gusano” se trabó y que se descompuso el sistema por lo que no se leían los boletos.

A las 12:30h tenía programado volar a #Dallas para atender a nuestra comunidad que está en centros de detención, sin embargo, los estragos de la tormenta de invierno en el Este del EUA continúan demorando los vuelos. En mi caso, suman más de 7 horas. Les comento: pic.twitter.com/Dvp0q07oXW — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) January 27, 2026

Lee también Portaaviones de EU llegan a Medio Oriente; “flota no afectará determinación de Irán para defenderse”

“Y tengo reuniones también con empresarios, con universidades, entrevistas con la prensa. Muy importante hecho de que a cada lugar al que uno acuda, tener una relación con la prensa”, comentó.

La presidenta de México, Claudia Shinbaum. aseguró que hasta la mañana de este lunes no se ha presentado “algún asunto grave” ante la tormenta invernal registrada en Chihuahua.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum reconoció el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como mesas permanentes con la Secretaría de Energía (Sener), brigadas y esquemas para tener plantas de combustóleo si era necesario en caso de desabasto de gas natural.

Lee también Tormenta invernal deja al menos 17 muertos en EU; reportan 800 mil cortes de energía en el país

“Hubo algunos cortes de electricidad en Chihauhua, en la Tarahumara, donde se presentaron las temperaturas más bajas en el país y ahí hubo brigadas de CFE para poder restablecer lo más pronto el servicio, y hasta ahora no se ha presentado algún asunto grave”, dijo.

Destacó que la Comisión Nacional de Electricidad había informado de forma permanente las acciones y las condicionantes en caso de presentarse algún problema.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft