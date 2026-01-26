La semana en Estados Unidos comenzó con más nevadas en el noreste hacia el final de una colosal tormenta invernal que ocasionó cortes de energía, carreteras intransitables, vuelos cancelados y un frío gélido a gran parte del sur y este del país. Se han reportado al menos 17 muertes relacionadas con el clima.

Las intensas nevadas —se registraron más de 30 centímetros (1 pie) a lo largo de una franja de 2 mil 100 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra— detuvieron el tráfico, cancelaron vuelos y provocaron la cancelación masiva de clases el lunes. Se pronosticaron hasta 60 centímetros (2 pies) de nieve acumulada en algunos de los lugares más afectados.

Había más de 800 mil cortes de energía en la nación el lunes por la mañana, la mayoría de ellos en el sur, según el sitio Poweroutage. La región recibió su parte de aguanieve y lluvia helada durante la tormenta. También hubo más de 4 mil 400 retrasos y cancelaciones de vuelos a nivel nacional, según el sitio de vuelos Flightaware.

Se pronosticó más nieve ligera a moderada en Nueva Inglaterra hasta la noche del lunes.

En Falmouth, Massachusetts, a una hora en coche al sur de Boston, la nieve caía en grandes cantidades y cerraba la ciudad.

La ministra local Nell Fields tuvo que palear solamente para que su perro pudiera salir el domingo. Habían caído 18 cm (7 pulgadas), y aún podría caer otro tanto.

“Siento que el universo simplemente nos puso una gran pausa con toda la nieve”, indicó Fields.

“Esta tormenta es única”, señaló el ministro de Transporte, Sean Duffy, en declaraciones a CNBC. “Tenemos hielo, nieve y, además, una ola de frío que lo hace aún más difícil”.

En el Upper East Side de Manhattan, January Cotrel disfrutó de la nieve fresca en una cuadra que siempre se cierra durante las tormentas para que los residentes puedan deslizarse, lanzar bolas de nieve y hacer muñecos de nieve.

“Rezo por 60 centímetros (2 pies) cada vez que tenemos una tormenta de nieve. Quiero tanto como podamos tener”, dijo. “Dejen que la ciudad se cierre por un día y es hermoso, y luego podemos volver a la vida”.

Un frío desolador siguió a la tormenta. Las temperaturas bajaron a -40 grados Celsius (-40 Fahrenheit) en partes de Minnesota el domingo. Muchas comunidades en las regiones del centro, sur y noreste despertaron el lunes con temperaturas bajo cero. Anoche se pronosticó que las temperaturas en los 48 estados contiguos llegarían a sus temperaturas más bajas desde enero de 2014, con -12.3 °C (9.8 °F).

El calor récord en Florida fue lo único que impidió que ese promedio fuera aún más frío, dijo Ryan Maue, excientífico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Desde Montana hasta la franja nororiental de Florida, el servicio meteorológico emitió avisos de clima frío y advertencias de frío extremo, ya que las temperaturas en muchos lugares cayeron a -18 °C (0 ºF) e incluso más. El viento hizo que la sensación térmica fuera aún más baja y el frío nocturno amenazó con volver a congelar las carreteras temprano el lunes en una cruel repetición del mal tiempo para los desplazamientos del fin de semana.

Aunque las precipitaciones estaban remitiendo en Mississippi, “eso no significa que el peligro haya pasado”, dijo el gobernador Tate Reeves en una conferencia de prensa el domingo.

La lluvia helada que dejó las carreteras resbaladizas y derribó árboles y ramas en caminos y tendidos eléctricos fue el principal peligro en el sur durante el fin de semana. En Corinth, Mississippi, el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar dijo a los empleados de su planta de reacondicionamiento que se quedaran en casa el lunes y martes.

Ya era la peor tormenta de hielo de Mississippi desde 1994, donde se hizo el mayor despliegue de productos químicos para derretir el hielo —750 mil litros— además de sal y arena para tratar las carreteras heladas, dijo Reeves. Instó a la gente a no conducir a menos que fuera absolutamente necesario. “Por favor, comuníquense con amigos y familiares”, agregó Reeves.

En un momento el domingo por la mañana, alrededor de 213 millones de personas estaban bajo algún tipo de advertencia de clima invernal, dijeron las autoridades.

Unos 12 mil vuelos también fueron cancelados el domingo y casi 20 mil fueron retrasados.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani dijo que al menos cinco personas que murieron fueron encontradas afuera mientras las temperaturas caían el sábado, aunque la causa de sus muertes seguía bajo investigación. Dos hombres murieron de hipotermia relacionada con la tormenta en la parroquia de Caddo, en Louisiana, según el departamento de salud del estado.

En Massachusetts, la policía dijo que una máquina quitanieves atropelló a una pareja que caminaba en un estacionamiento de la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts en Norwood el domingo. Una mujer de 51 años murió y su esposo de 47 años fue hospitalizado.

Dos adolescentes murieron en accidentes de trineo, un chico de 17 años en Arkansas y una chica de 16 años en Texas, dijeron las autoridades.

Se anunciaron tres muertes relacionadas con el clima en Tennessee, dijeron las autoridades. No se disponía de más detalles de inmediato.

En Pennsylvania, el forense del condado de Lehigh dijo que el domingo se registraron tres muertes “relacionadas con actividades de limpieza y retirada de nieve”.