La secretaría de Educación de Coahuila dio a conocer la suspensión de clases presenciales para todos los niveles educativos de las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto del Estado.

La decisión se tomó a partir de la información que emitieron las autoridades de Protección Civil, en la que se indica la llegada de una nueva a diversas regiones del estado.

Como medida preventiva de riesgos, se decidió suspender las clases para el próximo lunes 26 de enero.

Para las regiones Laguna y Sureste, en esta misma fecha, se recorre el horario de entrada a clases presenciales de los niveles de primaria y secundaria para las 09:00 horas.

La misma dependencia informó que dichas medidas se emiten con la finalidad de salvaguardar el bienestar físico del alumnado, padres de familia, personal docente, administrativo y de apoyo.

En municipios como Piedras Negras y Sabinas se espera que el termómetro descienda hasta los -4 grados centígrados este lunes; mientras que en Acuña bajará a -6 grados.

Sin embargo, se acotó que en el caso de las escuelas particulares se aplicarán sus propios criterios, manteniendo comunicación cercana al respecto con sus alumnos y padres de familia.

