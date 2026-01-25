La familia del joven estudiante universitario, Fernando Alán “N”, de 23 años de edad, quien se convirtió en victima colateral de un enfrentamiento entre el ejército y un grupo delictivo, en el que su novia, resulto herida, convocaron a la ciudadanía a sumarse este domingo a una marcha silenciosa para exigir justicia.

Brayan Humberto Chaidez Osuna, padre del joven que falleció a bordo de su automóvil el pasado dia 13 de enero, en la colonia Tierra Blanca en Culiacán, desmintió la versión de que este y su pareja quedaron en medio de un fuego cruzado o que el ataque en su contra fue un error de las autoridades que intervinieron.

Convocó a la población a solidarizarse con su movimiento para esclarecer el caso y limpiar el nombre de su hijo que perdió la vida y su novia resultó herida, ya que este domingo tiene previsto encabezar una marcha por la avenida Álvaro Obregón, partiendo del atrio de catedral para visibilizar su reclamó.

Dio a conocer que fue notificado que la Fiscalía General de la República ejercicio su facultad de atracción de este caso, cuyos avances de las investigaciones por parte de la autoridad judicial local no los conoce ya que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación.

Se conoce que la joven que acompañaba a la víctima, de nombre, Rosa Guadalupe “N”, ya salió de terapia intensiva, donde estuvo más de diez días, luego de haber sido sometida a cirugías por las heridas de bala que presentó en tórax y abdomen.

La tarde del pasado martes 13 de enero, sobre la avenida Álvaro Obregón, un grupo armado y elementos del ejército tuvieron una serie de enfrentamientos, en la persecución los civiles arrojaron pues de acero en el pavimento, por lo que el joven y su pareja se vieron obligados a estacionarse, por lo que estos recibieron varios disparos.

La pareja que viajaba en un vehículo fueron alcanzados por los disparos, por lo que el conductor de la unidad perdió la vida y la jovencita, tuvo que ser trasladada a un hospital.

La novia del joven estudiante, salió de terapia intensiva, Rosa llego al hospital heridas en tórax y abdomen, tuvo que ser sometida a cirugía

