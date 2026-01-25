La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que esta noche falleció el segundo agente acribillado hace nueve días en el municipio de Jiutepec, zona conurbada de Cuernavaca.

El agente sobrevivió al ataque armado y durante estos días fue atendido en el IMSS número de Cuernavaca, en el área de terapia intensiva.

El Fiscal General, Fernando Blumenkron Escobar, lamentó el deceso y garantizó todo el respaldo institucional a las familias de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

La Fiscalía Morelos reiteró su compromiso de continuar con rigor legal las indagatorias para esclarecer los hechos y poner a disposición de las autoridades judiciales a los probables responsables de este lamentable ataque.

Del doble crimen se sabe que los agentes realizaban una investigación en la colonia Campestre, a bordo de un auto, cuando fueron emboscados por integrantes de una célula delictiva identificada por las autoridades como “Los Linos” con presencia en Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec.

