Cuernavaca, Mor.- Un elemento de la Policía de Tránsito fue acribillado cuando a dos calles del Palacio municipal de Jiutepec. Su cuerpo registra un . El jueves, en ese mismo municipio, fueron emboscados dos agentes ministeriales con saldo de un muerto y otro gravemente herido.

En un video que tiene la se ve a un hombre de unos 25 años de edad, vestido con pantalón de mezclilla, gorra, sudadera negra y tenis blancos justo en el momento en que se aproxima al policía víctima y le dispara a la cabeza.

Las primeras imágenes circularon en redes sociales y minutos después la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobrevoló la zona metropolitana de Cuernavaca con el helicóptero oficial para buscar y detener al pistolero, pero hasta las 20:00 horas no se conocían los resultados.

En Jiutepec, las autoridades municipales y estatales reforzaron la seguridad debido a que este municipio inaugura este domingo el primer carnaval del estado.

El cadáver del policía quedó tendido sobre la calle Motolinía, a la altura del rastro municipal, y cuando los cuerpos de rescate llegaron al sitio confirmaron la ausencia de signos vitales.

De acuerdo con información recabada por las autoridades, el presunto responsable escapó rumbo a la colonia Vista Hermosa.

Durante un operativo de búsqueda, policías localizaron prendas de vestir abandonadas en la calle Campesinos, las cuales podrían pertenecer al agresor.

La escena fue asegurada y personal de la Fiscalía realizó el levantamiento de indicios, además de iniciar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el crimen.

