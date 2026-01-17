San Felipe, Gto.- Un grupo armado irrumpió a balazos en el centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos “Los Marginados”, dejando dos personas muertas y seis más lesionadas.

El ataque en el denominado “anexo” se registró minutos antes de las 6:00 de la mañana, de acuerdo a los reportes que ingresaron al Sistema de Emergencias 911 del municipio de San Felipe, Guanajuato.

Hombres armados entraron al inmueble, ubicado en la calle Prolongación Francisco I. Madero, de la colonia Aviación, y dispararon contra los vigilantes y personas en proceso de recuperación.

Una de las víctimas falleció en el lugar y otra en el hospital cuando recibía atención médica, mientras al menos seis heridos permanecen en instituciones de salud.

Uno de los fallecidos tenía su domicilio en León, Guanajuato, y otro en la ciudad de San Luis Potosí, comentaron familiares de internos que arribaron al “anexo”.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al centro de rehabilitación para la preservación y la recopilación de indicios.

Parientes de jóvenes y adultos “anexados” acudieron para solicitar información y pedir que fueran dados de alta.

En el exterior del lugar, tías de “internos” comentaron que pese al suceso los encargados les exigieron un pago para autorizar la salida de los pacientes.

Alcaldesa pide guardar la calma

La presidenta municipal, Saraí Lepe, expresó solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas.

En sus redes sociales confirmó que las personas privadas de la vida, con base en información preliminar, eran originarias de otros municipios y estados, uno de León, Guanajuato, y otro del estado de San Luis Potosí.

Señaló que, desde el primer momento, las corporaciones de seguridad municipal atendieron el reporte y se dio aviso inmediato a la Fiscalía General del Estado, que ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, y expresó su colaboración para que el hecho no quede impune.

Hizo un llamado a la población a mantener la calma.

