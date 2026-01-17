El corresponsal de EL UNIVERSAL en Ciudad Victoria, Roberto Aguilar Grimaldo, fue galardonado como Periodista Deportivo del Año, en la ceremonia del Premio Municipal del Deporte en Ciudad Victoria.

Roberto Aguilar, quien participó en el género crónica, agradeció el apoyo incondicional de su familia, así como reconoció el trabajo diario de los compañeros periodistas deportivos de la capital.

La ceremonia de premiación se realizó en el auditorio del parque Paseo Méndez, con la presencia de Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento, en representación del alcalde Eduardo Gattás; quien estuvo acompañado por la secretaria municipal de Bienestar Social, Lorena Zapata; el Jefe de Deportes, Carlos Pizaña; Abraham Gattás, delegado del Instituto victorense de la Juventud; y Humberto Garza Lavín, en representación del director general del INDE, Manuel Virúes.

Leer también: Caen 8 presuntos integrantes del CJNG tras operativo de fuerzas estatales y federales en Tierra Caliente, Michoacán; aseguran armas y drogas

Roberto Aguilar agradeció el apoyo incondicional de su familia y reconoció el trabajo diario de los compañeros periodistas deportivos. (Foto: especial)

El gobierno de Victoria que preside el alcalde, Eduardo Gattás, galardonó como Deportista del Año 2025 a Gabriel "La Flecha" Avilés por la conquista de seis medallas de oro en campeonatos nacionales e internacionales de para-atletismo.

El secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez, felicitó a los ganadores y reiteró el compromiso de seguir invirtiendo en la dignificación de espacios deportivos para promover la salud, activación física y la formación de más y mejores talentos que sigan poniendo en alto a Victoria y Tamaulipas.

Los premios entregados fueron los siguientes: Fernando Carrizales Medina, en la disciplina de judo; Lizania Pulido Estrada en tiro con arco; Óscar González Flores en básquetbol, y Ana Guevara Ramírez en taekwondo.

Los demás galardonados fueron Ángel Ríos Avilés en natación deporte adaptado; Priscila Chávez Nava en para-atletismo, y Juan del Toro Elizondo como mejor entrenador y nuevo integrante del Salón al Mérito Deportivo del Municipio de Victoria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr