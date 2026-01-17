Más Información

Sheinbaum anuncia fecha para credencialización del sistema de salud; destaca esfuerzos para inaugurar Hospital Regional No. 25

EU ataca Siria; abate a un líder de Al-Qaeda vinculado a emboscada del Estado Islámico a militares estadounidenses

Liga MX: Horarios y canales para ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero

Sheinbaum se reúne con economistas en Palacio Nacional; asisten miembros del Gabinete

Fans de BTS en México exigen a Ticketmaster precios claros de boletos y condiciones transparentes para conciertos en el Estadio GNP

Él es Alejandro Rosales, asesino de Sandy Ly en EU; era uno de los 10 más buscados del FBI y fue detenido en México

El corresponsal de en Ciudad Victoria, Roberto Aguilar Grimaldo, fue galardonado como , en la ceremonia del Premio Municipal del Deporte en Ciudad Victoria.

Roberto Aguilar, quien participó en el , agradeció el apoyo incondicional de su familia, así como reconoció el trabajo diario de los compañeros periodistas deportivos de la capital.

La ceremonia de premiación se realizó en el auditorio del parque Paseo Méndez, con la presencia de Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento, en representación del alcalde Eduardo Gattás; quien estuvo acompañado por la secretaria municipal de Bienestar Social, Lorena Zapata; el Jefe de Deportes, Carlos Pizaña; Abraham Gattás, delegado del Instituto victorense de la Juventud; y Humberto Garza Lavín, en representación del director general del INDE, Manuel Virúes.

Roberto Aguilar agradeció el apoyo incondicional de su familia y reconoció el trabajo diario de los compañeros periodistas deportivos. (Foto: especial)
El gobierno de Victoria que preside el alcalde, Eduardo Gattás, galardonó como Deportista del Año 2025 a Gabriel "La Flecha" Avilés por la conquista de seis medallas de oro en campeonatos nacionales e internacionales de para-atletismo.

El secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez, felicitó a los ganadores y reiteró el compromiso de seguir invirtiendo en la dignificación de espacios deportivos para promover la salud, activación física y la formación de más y mejores talentos que sigan poniendo en alto a Victoria y Tamaulipas.

Los premios entregados fueron los siguientes: Fernando Carrizales Medina, en la disciplina de judo; Lizania Pulido Estrada en tiro con arco; Óscar González Flores en básquetbol, y Ana Guevara Ramírez en taekwondo.

Los demás galardonados fueron Ángel Ríos Avilés en natación deporte adaptado; Priscila Chávez Nava en para-atletismo, y Juan del Toro Elizondo como mejor entrenador y nuevo integrante del Salón al Mérito Deportivo del Municipio de Victoria.

