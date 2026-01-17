Más Información

Culiacán, Sin. A 17 de Enero. - En una de las calles del fraccionamiento Riveras de Tamazula, en , es localizado el cuerpo de una persona decapitada, envuelto en hules negros y se presume que su cabeza fue colocada en una que fue abandonada en esa misma zona, con un mensaje escrito en una cartulina.

Localizan el cuerpo de una persona decapitada en una hielera sellada en Culiacán; la cabeza fue abandonada varios metros adelante. Foto: Especial.
Localizan el cuerpo de una persona decapitada en una hielera sellada en Culiacán; la cabeza fue abandonada varios metros adelante. Foto: Especial.

Se conoce que la víctima es del sexo masculino, el cual vestía un pantalón deportivo, playera, atado de pies y manos, con una cinta en color gris, de complexión mediana.

Con este nuevo hallazgo, suman dos casos similares que se han registrado en los últimos cinco días, ya que el lunes pasado, en la zona del libramiento de la , en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán fue localizado el cuerpo decapitado de una persona del sexo masculino, de apariencia joven, cuya cabeza fue abandonada varios metros adelante.

Localizan el cuerpo de una persona decapitada en una hielera sellada en Culiacán; la cabeza fue abandonada varios metros adelante. Foto: Especial.
Localizan el cuerpo de una persona decapitada en una hielera sellada en Culiacán; la cabeza fue abandonada varios metros adelante. Foto: Especial.

