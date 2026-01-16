Cuernavaca. - El fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, afirmó que el ataque contra elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) suscitado este jueves en el municipio de Jiutepec no quedará impune.

Blumenkron Escobar acudió al hospital donde se encuentra hospitalizado el agente ministerial que sobrevivió al ataque armado, y a sus familiares reiteró todo el apoyo de la institución.

El Fiscal informó que los elementos efectuaban labores de investigación, por lo que este ataque no sólo es contra la institución sino contra toda la sociedad.

“Estamos empeñados en que este hecho no quede impune”, precisó el Fiscal luego de salir de la sala de terapia intensiva donde es atendido el agente de investigación criminal.

Blumenkron sostuvo que la Fiscalía General agotará todas las líneas de investigación y llegará hasta las últimas consecuencias, tal como lo ha hecho en otros casos.

“Venimos a hablar con la familia de él -agente- particularmente para comentarle todo el apoyo que tienen de la Fiscalía. Asumí con ellos el compromiso de que se hará justicia”, externó Blumenkron Escobar.

