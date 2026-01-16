Más Información
Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad
Cuernavaca.- Autoridades ministeriales precisaron que uno de los dos agentes atacados a balazos la tarde de ayer en el municipio de Jiutepec sigue con vida, y sus familiares buscan donadores de sangre. Reportan su estado de salud como grave por un disparo de bala en la cabeza, pero sigue en la línea de defensa.
Ayer integrantes de una célula delictiva emboscaron a dos agentes de Investigación Criminal que ejecutaban órdenes de trabajo cuando fueron sorprendidos en la colonia La Rosa Campestre.
En un video que circula en redes sociales se ve al agente que sobrevivió al ataque armado sentado frente del volante de la unidad oficial, con una herida de bala en la cabeza. Tiene movimiento en la cabeza y trata de decir algo.
Más tarde arribaron paramédicos y lo llevaron a un hospital para atenderlo de las heridas. En el mismo sitio del atentado versiones policiales compartieron a la prensa que el agente ministerial había fallecido como resultado de las heridas de arma de fuego, sin embargo, la Fiscalía General del Estado informó que sólo uno de sus elementos había perdido la vida.
En un comunicado condenó el ataque e informó que mantienen una investigación para detener a quien o quienes sean responsables de esta agresión “que no quedará impune”.
Noche roja en Morelos: matan a dos agentes de investigación en Jiutepec; reportan ataques en Cuernavaca, Xochitepec, Amacuzac y Cuautla
