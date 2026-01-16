Más Información

Culiacán. - En un área de estacionamientos de un complejo de condominios ubicado en la avenida Gaviotas, en la , fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino presuntamente elemento de la Guardia Nacional, el cual presentaba golpes en la cabeza, espalda y tórax.

Una versión señala que el elemento federal se encontraba fuera de servicio y mientras caminaba sobre una rampa para ingresar al área de estacionamiento, donde se ubican varios hoteles y conjuntos de departamentos, fue atacado con artefactos contundentes, sin que se pueda conocer si participaron varias personas.

Los cuerpos de auxilio y de seguridad que fueron alertados sobre la presencia de una persona muerta, muy cerca de la avenida Sabalo, verificaron que la víctima presentaba fuertes golpes en la cabeza, espalda y tórax, por lo que inicio las investigaciones para certificar que la víctima es un elemento de la Guardia Nacional.

