Cuernavaca, Mor.- Dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fallecieron luego de un ataque a balazos perpetrado por integrantes de una célula delictiva, frente a la unidad habitacional “Las Rosas” del municipio de Jiutepec, contiguo a Cuernavaca.

La Fiscalía General del Estado (FGE) condenó el ataque armado ocurrido en contra de sus agentes e informó que se mantiene un operativo coordinado para detener a quien o quienes sean responsables de esta agresión “que no quedará impune”.

El ataque fue ejecutado cuando los agentes realizaban actividades de investigación y se desplazaban en una unidad oficial.

Testigos informaron a las autoridades que sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra los agentes, sin la menor oportunidad de reacción. Uno de los agentes falleció de manera instantánea, resultados de las heridas de bala, mientras que su compañero quedó gravemente herido en el interior del vehículo oficial.

Luego se lo llevaron a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. En el sitio quedaron esparcidos casquillos percutidos y la unidad oficial presentó diversos impactos de arma de fuego.

Uno de los cuerpos fue localizado sobre la banqueta, cerca de un negocio de frutas, junto a su arma de cargo. Los agentes fallecidos fueron identificados como Gabriel Castrejón y Daniel Toledo.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad, así como personal de la Guardia Nacional, implementaron un operativo para resguardar la zona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos condena el artero ataque con arma de fuego ocurrido esta tarde en contra de dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en el municipio de Jiutepec.



Otros crímenes

Casi en paralelo, las fuerzas policiales atendieron otra agresión a balazos contra un hombre que murió en calles de la colonia “Ricardo Flores Magón” de Cuernavaca.

Un hecho más de violencia sucedió en el Pueblo Mágico de Xochitepec donde dos hombres resultaron lesionados por disparos de arma de fuego, tras ser blancos de un ataque armado.

La violencia también alcanzó al municipio de Amacuzac, al sur del estado, donde dos hombres resultaron heridos por balas en el poblado de San Gabriel Las Palmas.

De acuerdo con el reporte de la Policía, alrededor de las 00:46 horas se recibieron llamadas de auxilio alertando disparos en la carretera federal Cuernavaca–Taxco, a la altura de la ex Hacienda de San Gabriel Las Palmas. En ese lugar localizaron a dos hombres lesionados, quienes se encontraban tirados y con visibles manchas de sangre, afuera de una tienda Modelorama.

Por la noche del miércoles otro hombre fue asesinado a balazos en la colonia Año de Juárez, del municipio de Cuautla, en tanto que en Cuernavaca también fue acribillado un hombre en la colonia Altavista.

