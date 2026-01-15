Salamanca, Gto.- Tras la ola de violencia, masacres y el secuestro de dos mujeres jóvenes en la vía pública por parte de grupos armados en los primeros 14 días de enero de 2026, este jueves el bar “Despecho”, uno de los más frecuentados por personas jóvenes, anunció que cierra sus puertas por la “situación incierta de seguridad” que se vive en Salamanca, Guanajuato.

El martes pasado la empleada de un puesto de tacos fue privada de la libertad por un grupo armado que se la llevó del negocio ubicado en el bulevar Faja de Oro, frente a la Preparatoria Oficial y ayer otra mujer fue secuestrada a punta de pistola por individuos en la colonia Lázaro Cárdenas, de esta ciudad. Ambos hechos ocurrieron a plena luz del día y en presencia de testigos, y aunque elementos de Seguridad acudieron al lugar, la Fiscalía General del Estado no ha rendido un reporte sobre las investigaciones.

Una fuente cercana a la Dirección de Seguridad Pública municipal, que encabeza Juan Pablo Ramírez Talavera, aseveró que la privación de la libertad de la taquería podría estar relacionada con un caso de extorsión, y que esa es una de las líneas de investigación oficial por parte de la fiscalía.

En ese contexto, el bar “Despecho” dio a conocer que "le pesa en el alma" la decisión que tomó de cerrar el lugar, que durante tres años estuvo activo.

Salamanca anuncia su cierre. Esto, debido a la “situación tan incierta que vive nuestra ciudad”. Así se dio a conocer en un comunicado emitido en la página oficial de Facebook del establecimiento.

“Esa decisión nace del amor y la responsabilidad de cuidar a quienes hicieron posible este lugar. Nuestro equipo y cada persona que nos acompañó noche tras noche”.

En sus redes sociales señaló que cuando las condiciones lo permitan, “tal vez algún día volvamos, porque los lugares con alma nunca mueren, solo esperan”.

Desde los primeros días de este año, Salamanca enfrenta una espiral de violencia, en las zonas urbana y rural, entre ellas la colonia San Pedro y las comunidades San Isidro, Los Loquitos de Covarrubias y San Vicente, en donde el 2 y 3 de enero mataron a seis personas.

Asimismo, la noche del sábado pasado, 10 de enero asesinaron a tiros a tres adolescentes y a un joven en las colonia Barlovento.

