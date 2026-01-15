Más Información

María Corina Machado "presenta" su Nobel de la Paz a Trump; destaca compromiso de EU con la libertad venezolana

María Corina Machado "presenta" su Nobel de la Paz a Trump; destaca compromiso de EU con la libertad venezolana

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

Cae "El Cubano"; una de las piezas clave del Cártel de Sinaloa y coordinador del tráfico de drogas transnacional

Cae "El Cubano"; una de las piezas clave del Cártel de Sinaloa y coordinador del tráfico de drogas transnacional

Casa Blanca dice que Irán ha suspendido 800 ejecuciones; países del Golfo habrían disuadido a Trump de atacar al país

Casa Blanca dice que Irán ha suspendido 800 ejecuciones; países del Golfo habrían disuadido a Trump de atacar al país

“Es tiempo de unidad, no de pedir injerencias”, dice Concanaco; revisión T-MEC requiere cabeza fría, inteligencia y estrategia, afirma

“Es tiempo de unidad, no de pedir injerencias”, dice Concanaco; revisión T-MEC requiere cabeza fría, inteligencia y estrategia, afirma

Autonomía no se hereda, se ejerce y defiende: Leonardo Lomelí; sin ella la formación de nuevas generaciones corre riesgo, dice

Autonomía no se hereda, se ejerce y defiende: Leonardo Lomelí; sin ella la formación de nuevas generaciones corre riesgo, dice

Tizimín, Yucatán.- Un nuevo caso de se registró en Yucatán, en esta ocasión en Tizimín donde un sujeto drogado atacó a un perro con un machete.

Los reportes indican que vecinos de la colonia Adolfo López Mateos denunciaron, a través de las redes sociales, que un hombre , que se encontraba en la entrada de su domicilio.

El violento ataque le causó al can una herida profunda en la pata izquierda; testigos de este acto de crueldad señalaron que el agresor huyó del lugar entre risas dejando al animal herido.

Lee también

Varias personas identificaron al agresor, como un sujeto que deambula por el rumbo bajo ely siempre tiene un machete con el que amenaza a cualquier persona que se atraviesa en su camino, pero en esta ocasión se lanzó contra el perrito.

Tras el ataque, el canino fue trasladado de emergencia a una clínica veterinaria donde recibió curaciones y se reporta como estable.

Los vecinos recalcaron que tienen plenamente identificado a este sujeto por lo que exigieron a la Policía su pronta detención y que se haga justicia, ya que incluso en días pasados han aparecido perros con heridas de arma blanca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]