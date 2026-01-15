Tizimín, Yucatán.- Un nuevo caso de crueldad se registró en Yucatán, en esta ocasión en Tizimín donde un sujeto drogado atacó a un perro con un machete.

Los reportes indican que vecinos de la colonia Adolfo López Mateos denunciaron, a través de las redes sociales, que un hombre atacó con un machete a un perro, que se encontraba en la entrada de su domicilio.

El violento ataque le causó al can una herida profunda en la pata izquierda; testigos de este acto de crueldad señalaron que el agresor huyó del lugar entre risas dejando al animal herido.

Varias personas identificaron al agresor, como un sujeto que deambula por el rumbo bajo el influjo de drogas y siempre tiene un machete con el que amenaza a cualquier persona que se atraviesa en su camino, pero en esta ocasión se lanzó contra el perrito.

Tras el ataque, el canino fue trasladado de emergencia a una clínica veterinaria donde recibió curaciones y se reporta como estable.

Los vecinos recalcaron que tienen plenamente identificado a este sujeto por lo que exigieron a la Policía su pronta detención y que se haga justicia, ya que incluso en días pasados han aparecido perros con heridas de arma blanca.

