Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que obtuvo la vinculación a proceso de Ramón Francisco “N”, de 31 años, por los delitos de violencia familiar y maltrato animal, por hechos suscitados en Nogales, Sonora.

Durante la diligencia judicial, el sujeto, fue formalmente imputado, el Juez consideró procedente la medida cautelar solicitada, atendiendo a la gravedad de las conductas imputadas y le impuso la prisión preventiva como medida cautelar.

Dentro de la carpeta de investigación se estableció que el pasado 11 de enero, alrededor de las 23:25 horas, en un domicilio de la colonia Luis Donaldo Colosio, el imputado ejerció violencia verbal y física en contra de su pareja, Juana “N”, generando además afectaciones emocionales en su menor hija.

Durante el mismo evento, el imputado habría cometido actos de extrema crueldad contra un cachorro canino, de raza Pug, identificado como “Blaky”, al estrellarlo contra una pared para causarle la muerte, conducta que vulnera de manera grave el derecho a una vida libre de violencia y la protección legal de los animales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reafirmó su compromiso de actuar con firmeza frente a la violencia en cualquiera de sus formas, garantizando justicia para las víctimas y la aplicación de la ley contra quienes atenten contra la integridad de las personas y los animales.

