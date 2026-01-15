Más Información
María Corina Machado "presenta" su Nobel de la Paz a Trump; destaca compromiso de EU con la libertad venezolana
EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían
Cae "El Cubano"; una de las piezas clave del Cártel de Sinaloa y coordinador del tráfico de drogas transnacional
Casa Blanca dice que Irán ha suspendido 800 ejecuciones; países del Golfo habrían disuadido a Trump de atacar al país
“Es tiempo de unidad, no de pedir injerencias”, dice Concanaco; revisión T-MEC requiere cabeza fría, inteligencia y estrategia, afirma
Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que obtuvo la vinculación a proceso de Ramón Francisco “N”, de 31 años, por los delitos de violencia familiar y maltrato animal, por hechos suscitados en Nogales, Sonora.
Durante la diligencia judicial, el sujeto, fue formalmente imputado, el Juez consideró procedente la medida cautelar solicitada, atendiendo a la gravedad de las conductas imputadas y le impuso la prisión preventiva como medida cautelar.
Dentro de la carpeta de investigación se estableció que el pasado 11 de enero, alrededor de las 23:25 horas, en un domicilio de la colonia Luis Donaldo Colosio, el imputado ejerció violencia verbal y física en contra de su pareja, Juana “N”, generando además afectaciones emocionales en su menor hija.
Lee también Al menos 20 policías de Mexicali son investigados por Fiscalía de Baja California; estarían involucrados en varios delitos
Durante el mismo evento, el imputado habría cometido actos de extrema crueldad contra un cachorro canino, de raza Pug, identificado como “Blaky”, al estrellarlo contra una pared para causarle la muerte, conducta que vulnera de manera grave el derecho a una vida libre de violencia y la protección legal de los animales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reafirmó su compromiso de actuar con firmeza frente a la violencia en cualquiera de sus formas, garantizando justicia para las víctimas y la aplicación de la ley contra quienes atenten contra la integridad de las personas y los animales.
Alcalde de Ocozocoautla, Chiapas pide licencia tras detención de policías; Congreso designa sustituta
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]