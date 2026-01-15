El presunto responsable del asesinato de una mujer en el interior de una tienda de ropa en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca la mañana de ayer, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

A través de sus redes sociales, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla adelantó que el presunto responsable de este asesinato ocurrido en el establecimiento comercial ubicado en la calle de Trujano, está siendo trasladado a la capital del estado para iniciar con los procesos ministeriales.

“Logramos dar con el paradero y detener al responsable de los hechos delictivos ocurridos ayer en un establecimiento comercial… No vamos a permitir que quede impune ningún tipo de delito que lastime el tejido social de nuestro estado”, dijo.

Lee también Sujeto ataca a perrito con un machete en Tizimín, Yucatán; testigos aseguran que agresor huyó del lugar entre risas

Rosa María A. B. de 36 años de edad, propietaria de la tienda de ropa llamada “Susel”, fue asesinada presuntamente durante un asalto. Según Rodríguez Alamilla, recibió tres heridas con un arma blanca que le causaron la muerte.

Esta mañana, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, aseguró que el presunto responsable no había sido detenido con anterioridad por la policía ni dejado libre. Se trató, aseguró, de una confusión con otro hombre que fue detenido por robar un celular, pero que fue liberado porque no hubo denuncia. La confusión tras la difusión de fotografías, aseguró, fue por el parecido físico.

Romero López también pidió no causar alarma en la población por este hecho que ocurrió a plena luz del día en el centro de la capital del estado, y luego de que se han difundido videos de otros asaltos a comercios en el centro histórico y de municipios de la zona metropolitana. “Este es un hecho concreto”, sostuvo en conferencia de prensa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr