Policías de la Ciudad de México aprehendieron a un hombre en posesión de droga y que, a decir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), estaría relacionado con 30 robos a tiendas de conveniencia en la alcaldía Coyoacán.

Los oficiales en campo realizaban labores de patrullaje en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, cuando recibieron la alerta de parte de monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur, sobre un sujeto en actitud inusual en el cruce de las calles San Victorio y San Felipe.

Los oficiales se movilizaron a la zona y al llegar observaron al sujeto, quien manejaba envoltorios con aparente droga.

Al ver a los policías, el sospechoso intentó escapar pero fue alcanzado metros adelante. Tras una revisión se le aseguraron 30 envoltorios con marihuana y 15 con cocaína, aseguró la SSC.

El detenido fue presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

La SSC informó que el sujeto estaría relacionado con 30 robos a tiendas registrados durante 2024 y 2025, en diversas colonias de la alcaldía Coyoacán.

Además, cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo.

