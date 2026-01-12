Un crematorio “clandestino”, plaga de ratas, comida contaminada con heces y orina, así como animales enfermos o con heridas abiertas, fueron algunos de los hallazgos que realizó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, durante las visitas que hicieron peritos al Refugio Franciscano, ubicado en Cuajimalpa.

Así lo dio a conocer la titular de la FGJ-CDMX, Bertha Alcalde Luján, al señalar que a partir de una denuncia que recibieron el 12 de diciembre de 2025, peritos en medicina veterinaria forense, revisaron uno por uno a los animales dentro del refugio.

De acuerdo con la fiscal, las condiciones del inmueble “eran deplorables”, pues había falta total de ventilación, ausencia de luz natural, jaulas sin techo, animales expuestos al frío y a la intemperie; los pisos estaban cubiertos de heces y orina acumuladas, sin limpieza adecuada.

Alimento en mal estado hallado dentro del Refugio Franciscano (12/01/2026). Foto: Especial

“El olor era fétido, penetrante, resultado de una higiene inexistente, tanto del lugar como de los propios animales”, afirmó.

Se detectó la presencia de fauna nociva, pues había una plaga de ratas, que representaba un riesgo sanitario grave para los animales; se detectó comida contaminada con heces y orina de ratas, así como cuerpos de estos roedores.

Asimismo, indicó que en el predio se localizó un incinerador de cadáveres de animales, en malas condiciones, que no cumplía con la normatividad sanitaria.

“Estaba, por ejemplo, a cielo abierto, sin controles adecuados, evidenciando un manejo irregular y peligroso, de restos de animales, lo que agravaba aún más, las condiciones de insalubridad”, dijo.

Sobre esto último, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se refirió al espacio como un “crematorio clandestino”, al advertir que si bien las organizaciones y albergues hacen “mucho esfuerzo” para tener lugares donde atender a animales, se debe garantizar que sea en las mejores condiciones.

Imágenes de la Fiscalía de dentro del Refugio Franciscano (12/01/2026). Foto: Especial

Así hallaron a los perros del Refugio Franciscano

Respecto al estado de los animales, la fiscal indicó que no se llevaba un registro adecuado de ingreso, permanencia y casos de defunción ni sus causas de muerte.

Además, se encontró “hacinamiento severo”, pues había un número de animales muy superior, a la capacidad de los espacios en donde estaban; jaulas saturadas y los perros no podían acostarse ni moverse sin tocar a otros animales.

Precisó que se encontraron perros con desnutrición severa y caquexia; otros con obesidad extrema, enfermedades dermatológicas generalizadas, heridas abiertas, infecciones, dolor no tratado, tumores, problemas ortopédicos y neurológicos; animales que ya no podían caminar o incorporarse y uso de medicamentos caducados; así como una alimentación no adecuada a estos animales. Se les alimentaba entre otras cosas, con pan mojado, como otros alimentos no adecuados.

