Tras el bloqueo de activistas animalistas, quienes denunciaron presunto maltrato animal en el Deportivo Hermanos Galeana, en la GAM, donde fueron trasladados 183 perros que se encontraban en el Refugio Franciscano, las autoridades capitalinas afirmaron que los animales reciben atención 24/7 y están bien alimentados.

Así lo afirmó la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, quien detalló que la estancia de los perritos en dicho espacio de la GAM será transitoria, pues posteriormente serán llevados a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC, donde ya hay otros canes rescatados.

“Los perritos que se encuentran de manera transitoria en la Utopía de la Gustavo A. Madero, van a ser trasladados en los próximos días, a la Brigada de Vigilancia Animal, en donde van a seguir bajo el resguardo del Gobierno de la Ciudad de México”, precisó la secretaria.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria aseguró que en los tres espacios donde fueron resguardados los perros, tras el desalojo del Refugio Franciscano, se están haciendo expedientes clínicos, por cada uno de los perros, y se brinda atención 24/7.

“Hay veterinarios de la Secretaría de Salud, de la Brigada de Vigilancia Animal, de AGATAN, de la Secretaría del Medio Ambiente y de la PAOT. También hay etólogos, que están de manera permanente, dándole seguimiento clínico a los animales”, indicó.

La mañana de este lunes, un grupo de activistas animalistas bloquearon los accesos al Deportivo Hermanos Galeana, para denunciar presunto maltrato animal en el que se encontraban los perros qué fueron trasladados a esa zona, tras el desalojo del Refugio Franciscano. Advirtieron que los animales estaban hacinados, sin beber agua y en unas oficinas en construcción.

Anuncia edad de la mayoría de perros

La secretaría del Medio Ambiente precisó que la mayor parte de la población de perros que fue rescatada del Refugio Franciscano corresponde a perros en edad adulta; seguida por perros de edad avanzada y, finalmente hay una población de cachorros entre los recetados.

“Podemos también advertir que al día de hoy, los perros están bien alimentados. Están comiendo dos veces al día, de acuerdo al protocolo médico veterinario que se estableció. Se está siguiendo un protocolo con mucho cuidado, de cómo atender a estos perritos”, indicó.

Además, señaló que se está avanzando con la vacunación antirrábica y las desparasitaciones de los ejemplares.

