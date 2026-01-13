Más Información

Una intensa se registró la tarde de este martes en las inmediaciones de un supermercado ubicado en la colonia Torres Lindavista, , luego de un reporte que alertaba sobre presuntas detonaciones de arma de fuego contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con los primeros informes, el despliegue de unidades generó alarma entre vecinos y clientes de la zona, donde finalmente una persona fue detenida, señalada inicialmente por presuntamente , lo que motivó el cierre parcial de vialidades y la presencia de numerosas patrullas.

Sin embargo, la SSC precisó que los hechos se originaron cuando policías realizaban recorridos de prevención y observaron una discusión entre los conductores de dos vehículos. Al acercarse para intervenir y realizar una entrevista ciudadana, uno de los involucrados se tornó agresivo, abordó su camioneta y, en un intento por huir, lanzó la unidad contra los uniformados.

Ante esta situación, los policías iniciaron una persecución que concluyó en una plaza comercial de la zona, donde el sujeto fue finalmente detenido. La dependencia aclaró que durante el incidente no se realizaron disparos de arma de fuego.

Asimismo, la SSC informó que un helicóptero del agrupamiento Cóndor, que efectuaba sobrevuelos de prevención en la capital, se sumó a las acciones de apoyo al personal en tierra al pasar por la zona norte de la ciudad.

Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Información en desarrollo.

