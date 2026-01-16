Monterrey. – Tras la exigencia de la Universidad Iberoamericana de la presentación con vida del catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León desplegó un operativo de búsqueda en el municipio de Apodaca.

El despliegue se concentró en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Monterrey, entre Anillo Periférico y la Carretera Huinalá-Dulces Nombres.

En el operativo participan autoridades de los tres niveles de Gobierno, encabezado por la Comisión Local de Búsqueda de Personas de la Fiscalía Estatal con apoyo de la Guardia Nacional y las policías municipales de Apodaca, Monterrey y Santa Catarina.

Lee también "Rifas colombianas" y "préstamos gota a gota" en Jalisco, ligados a red de trata laboral: Fiscalía estatal; migrantes llegan desde CDMX

Los uniformados realizan la búsqueda vía terrestre con apoyo de binomios caninos, drones y cuatrimotos.

Escobar Barrios fue reportado como desaparecido el pasado 2 de enero después de haber sido liberado por la policía de Apodaca, a donde llegó por una supuesta falta administrativa cometida en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Familiares y académicos de la Ibero de Puebla señalaron que ese día fue el último que tuvieron contacto con el académico.

Ayer, personal de la institución viajó a Monterrey para exigir la presentación con vida del también coordinador editorial, en el supuesto de que haya sido víctima de una detención arbitraria o desaparición forzada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl