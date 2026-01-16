Más Información
Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad
Reportan activación del 98.1% de altavoces en CDMX por sismo de 5.3 grados de este 16 de enero; no se registran afectaciones
Harfuch descarta expansión del Tren de Aragua en México; opera de forma limitada y vinculada a grupos locales
Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas, según medios de EU; busca "generar confianza", reportan
Mundial 2026: Edomex reforzará seguridad con IA rumbo a la Copa del Mundo; así funcionaría el esquema
Monterrey. – Tras la exigencia de la Universidad Iberoamericana de la presentación con vida del catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León desplegó un operativo de búsqueda en el municipio de Apodaca.
El despliegue se concentró en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Monterrey, entre Anillo Periférico y la Carretera Huinalá-Dulces Nombres.
En el operativo participan autoridades de los tres niveles de Gobierno, encabezado por la Comisión Local de Búsqueda de Personas de la Fiscalía Estatal con apoyo de la Guardia Nacional y las policías municipales de Apodaca, Monterrey y Santa Catarina.
Lee también "Rifas colombianas" y "préstamos gota a gota" en Jalisco, ligados a red de trata laboral: Fiscalía estatal; migrantes llegan desde CDMX
Los uniformados realizan la búsqueda vía terrestre con apoyo de binomios caninos, drones y cuatrimotos.
Escobar Barrios fue reportado como desaparecido el pasado 2 de enero después de haber sido liberado por la policía de Apodaca, a donde llegó por una supuesta falta administrativa cometida en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.
Familiares y académicos de la Ibero de Puebla señalaron que ese día fue el último que tuvieron contacto con el académico.
Ayer, personal de la institución viajó a Monterrey para exigir la presentación con vida del también coordinador editorial, en el supuesto de que haya sido víctima de una detención arbitraria o desaparición forzada.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]