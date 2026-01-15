Las llamadas “rifas colombianas” y los préstamos “gota a gota” están ligadas a una red de trata laboral que recluta con engaños a migrantes, principalmente colombianos y venezolanos que llegan a Guadalajara desde la Ciudad de México y son obligados a participar en estos ilícitos, reveló la Fiscalía de Jalisco.

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, explicó que una vez que los migrantes llegan a Jalisco con la promesa de recibir sueldos de cinco mil o seis mil pesos semanales, se les imponen cuotas de trabajo, se les amenaza e incluso se les priva de la libertad.

Indicó que la denuncia de una de las personas afectadas permitió la detención de 14 personas involucradas en esta red de trata y extorsión.

“El problema que tenemos en este tipo de delitos es que mucha gente no denuncia, precisamente por el temor y las amenazas que reciben de estos sujetos”, indicó el fiscal.

El funcionario señaló que los principales puntos de operación de esta red son el mercado San Juan de Dios y el mercado de abastos; además aseguró que se trabaja con la Secretaría de Seguridad del gobierno federal, pues se ha detectado que la red opera desde la capital del país.

