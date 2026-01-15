Más Información

México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

EU dice que "avances graduales en seguridad son inaceptables"; exige a México resultados concretos y verificables contra cárteles, fentanilo y armas

EU dice que "avances graduales en seguridad son inaceptables"; exige a México resultados concretos y verificables contra cárteles, fentanilo y armas

Trump presume que Corina Machado le obsequió su Nobel; "un gesto maravilloso", dice

Trump presume que Corina Machado le obsequió su Nobel; "un gesto maravilloso", dice

Aseguran pirotecnia de fiesta patronal en localidad de Tanhuato, Michoacán; hacían referencia a "El Mencho", líder del CJNG

Aseguran pirotecnia de fiesta patronal en localidad de Tanhuato, Michoacán; hacían referencia a "El Mencho", líder del CJNG

Godoy designa a Nader Kuri director del Instituto de Ciencias Penales; abogado buscará posicionar al organismo de la FGR

Godoy designa a Nader Kuri director del Instituto de Ciencias Penales; abogado buscará posicionar al organismo de la FGR

Ibero Puebla alista movilizaciones por caso de académico desaparecido; anuncia bloqueos en el bulevar del Niño Poblano

Ibero Puebla alista movilizaciones por caso de académico desaparecido; anuncia bloqueos en el bulevar del Niño Poblano

Las llamadas “” y los préstamos “gota a gota” están ligadas a una red de trata laboral que recluta con engaños a migrantes, principalmente colombianos y venezolanos que llegan a Guadalajara desde la Ciudad de México y son obligados a participar en estos ilícitos, reveló la Fiscalía de Jalisco.

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, explicó que una vez que los migrantes llegan a Jalisco con la promesa de recibir de cinco mil o seis mil pesos semanales, se les imponen cuotas de trabajo, se les amenaza e incluso se les priva de la libertad.

Lee también

Indicó que la denuncia de una de las personas afectadas permitió la detención de 14 personas involucradas en esta red de trata y extorsión.

“El problema que tenemos en este tipo de delitos es que mucha gente no denuncia, precisamente por el temor y las que reciben de estos sujetos”, indicó el fiscal.

El funcionario señaló que los principales puntos de operación de esta red son el mercado San Juan de Dios y el mercado de abastos; además aseguró que se trabaja con la Secretaría de Seguridad del gobierno federal, pues se ha detectado que la red opera desde la capital del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]