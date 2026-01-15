Tanhuato, Michoacán.- Personal de fuerzas estatales y federales, aseguraron toda la pirotecnia que se iba a encender en las fiestas patronales de la localidad de Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, Michoacán.

En el lugar de la celebración, colgaban las lonas con el rostro del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y de otros capos de esa región dominada por esa organización criminal.

Elementos de seguridad resguardan la zona (15/01/2026). Foto: Especial

Como parte de las festividades, los organizadores tenían contemplado un espectáculo con fuegos artificiales.

Entre las figuras de pirotecnia, destacan mucho los gallos, por la afición de El Mencho, a quien también lo llaman: “El Señor de los Gallos“.

Aseguran pirotecnia de fiesta patronal, convertida en oda al crimen organizado (15/01/2026). Foto: Especial

Además, había letreros con la sigla de esa organización criminal (CJNG), además de figuras de rifles de asalto, de armas cortas y hasta de un helicóptero, que también eran parte del espectáculo de fuegos artificiales.

Personal de Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, fueron los encargados de desmontar y asegurar los castillos de pirotecnia, al tratarse de una apología del delito.

Fuegos artificiales con iniciales del CJNG (15/01/2026). Foto: Especial

