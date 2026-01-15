Más Información
Tanhuato, Michoacán.- Personal de fuerzas estatales y federales, aseguraron toda la pirotecnia que se iba a encender en las fiestas patronales de la localidad de Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, Michoacán.
En el lugar de la celebración, colgaban las lonas con el rostro del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y de otros capos de esa región dominada por esa organización criminal.
Como parte de las festividades, los organizadores tenían contemplado un espectáculo con fuegos artificiales.
Entre las figuras de pirotecnia, destacan mucho los gallos, por la afición de El Mencho, a quien también lo llaman: “El Señor de los Gallos“.
Además, había letreros con la sigla de esa organización criminal (CJNG), además de figuras de rifles de asalto, de armas cortas y hasta de un helicóptero, que también eran parte del espectáculo de fuegos artificiales.
Personal de Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, fueron los encargados de desmontar y asegurar los castillos de pirotecnia, al tratarse de una apología del delito.
