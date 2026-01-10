Agentes de la Policía Civil de Coahuila detuvieron a Sergio “N” cuando circulaba con más de cinco toneladas de pirotecnia de diferentes tamaños sin los permisos correspondientes, sobre la carretera federal 57, en el tramo Castaños-Monclova, donde realizaban labores de prevención de delito y vigilancia.

El sujeto trasladaba alrededor de 5 mil 74 kilos 900 gramos de sustancia sólida en polvo contenida en diversos artefactos en un camión semirremolque tipo caja seca con cuatro contenedores de plástico con mezclas de componentes que integran la pólvora.

Derivado de lo anterior, fue puesto a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad por su probable participación en el delito de posesión, sin permisos, de pirotecnia, previsto y sancionado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Caen en Coahuila conductor de camión que trasladaba cinco toneladas de pirotecnia (10/01/2026). Foto: Especial

Posteriormente, un juez de control le dictó prisión preventiva de oficio y vinculó proceso a Sergio “N”, luego de que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Coahuila, aportara los datos de prueba para procesarlo.

Asimismo, el juzgador dio un plazo de dos meses al Ministerio Público del caso para el cierre de la investigación complementaria, informó la FGR.

nro