La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió al secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton y al Congreso local, que se revisen los salarios mayores en los órganos autónomos de la CDMX, y aseveró que los sueldos de los funcionarios de primer nivel quedarán congelados en términos reales.

“Los salarios que tenemos en la Ciudad de México —los funcionarios de primer nivel— son salarios que se van a quedar congelados en términos reales, y que nos parece más importante todo lo que se está dando con el personal, con los trabajadores, con la gente que está con salario mínimo o con un poquito más es donde se va fortalecer”, dijo en conferencia de prensa.

Este lunes, EL UNIVERSAL dio a conocer que integrantes de órganos autónomos de la Ciudad de México perciben un salario mensual neto y bruto más alto que la jefa de Gobierno, a pesar de que está prohibido, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

La mandataria local percibe 111 mil 178 pesos brutos al mes, tras las deducciones, su salario neto es de 83 mil 14 pesos.

El secretario Juan Pablo de Botton explicó que la política en cuanto a salarios es que no aumenten más allá de la inflación.