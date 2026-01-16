Monterrey.— La falta de información y las irregularidades en la detención de Leonardo Ariel Escobar Barrios, catedrático de la Universidad Iberoamericana de Puebla, “hacen suponer que hay una desaparición forzada”, expuso el coordinador de la maestría en Derechos Humanos, Simón Hernández León, quien viajó a Monterrey para exigir que se esclarezcan los hechos.

El también catedrático habló ante medios de comunicación en la explanada del Congreso de Nuevo León, donde pidió que las autoridades presenten los videos que muestren que Leonardo Escobar salió de las instalaciones de la policía de Apocada y llegó al aeropuerto de Monterrey, un trayecto de 7 kilómetros y 15 minutos en auto.

“Insistimos que la Federación, la autoridad del aeropuerto, la Marina y la Guardia Nacional presenten esos videos, la policía de Apodaca y de manera colaborativa el gobierno del estado, la Fuerza Civil y Seguridad Pública. Es un tema de colaboración y voluntad que debería resolverse rápido, pero hasta el día de hoy no se tienen esos videos”, expuso.

La desaparición

Escobar Barrios llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey el 31 de diciembre, tras pasar las fiestas con su familia en Colombia.

Al arribar, fue detenido por la Guardia Nacional por una supuesta falta administrativa y fue puesto a disposición de la policía de Apodaca, municipio en el que se encuentra el Aeropuerto de Monterrey.

La última vez que tuvo comunicación con su familia fue el 2 de enero. “Él había ido de fin de año a Colombia, de donde es originario, y desafortunadamente el 31 (de diciembre), en un acontecimiento que no es claro, es detenido en el aeropuerto por la Guardia Nacional y puesto a disposición por la policía municipal de Apodaca, quien reporta que lo tuvo en arresto administrativo.

“La falta de información, el que no exista un registro de su detención. La ausencia de este registro, la falta de información de las autoridades que participaron, que no se presenten los elementos de video de su detención, hacen suponer que hay una desaparición forzada”, acusó Hernández León.

“Lo que nos preocupa el tiempo que ha pasado sin que se sepa de él, y la primera y fundamental exigencia es su presentación inmediata y con vida”, externó.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Policía de Apodaca, refirieron que el catedrático fue liberado y que su desaparición ocurrió después, cuando presuntamente se dirigió de regreso al aeropuerto. Sin embargo, las autoridades no han proporcionado videos de dicho trayecto.

“En el país hay una práctica recurrente de detenciones arbitrarias y no dudamos que su situación sea que se dé en este contexto”, señaló Hernández León.

La fiscalía de Nuevo León emitió una ficha de búsqueda el 9 de enero. Foto: Especial

Agregó que la Universidad Iberoamericana solicitó apoyo de la fiscalía de Nuevo León que tiene una carpeta abierta en este caso, y de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Organizan movilización en Puebla

La comunidad universitaria de la Ibero Puebla convocó para este viernes a “una movilización pacífica para exigir la presentación inmediata y con vida de nuestro académico”.

Esta protesta consistirá en bloqueos intermitentes en el bulevar del Niño Poblano.

El martes pasado, el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) de la Universidad Iberoamericana exigió a las autoridades mexicanas la presentación inmediata y con vida de Leonardo Ariel Escobar Barrios.

En un comunicado, el SUJ denunció una serie de inconsistencias en este caso.

Desde el viernes 9 de enero, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León liberó una ficha de búsqueda. Con información de Édgar Ávila.