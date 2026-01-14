Más Información

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

General Motors anuncia inversión por mil millones de dólares en México; busca fortalecer demanda de autos en el país

Francia se suma a misión militar en Groenlandia; países europeos coordinan acciones de seguridad en el Ártico

Gusano barrenador provoca muerte de mono saraguato en Chiapas; Semarnat asegura que es el único caso en la especie

Resultado: Cruz Azul vence al Atlas en su debut como local en el estadio Cuauhtémoc

PT cuestiona necesidad de una reforma electoral; "la derecha mexicana perdió aquí en México con sus propias reglas", señala

Liberan a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche detenido por presunta posesión de drogas; continuará su proceso

Monreal, Adán Augusto y Pablo Gómez arriban a cónclave electoral con Sheinbaum; revisan propuesta de reforma

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Senadora de Morena presenta punto de acuerdo para proteger datos de usuarios de líneas telefónicas; advierte vulneraciones de seguridad

Estados Unidos eleva nivel de precaución en Medio Oriente; recomienda limitar viajes en medio de tensiones con Irán

Irán cierra su espacio aéreo; la represión a manifestantes eleva la tensión

Bogotá.- El presidente colombiano, , confirmó este miércoles que la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca se celebrará el próximo 3 de febrero, tras la llamada telefónica que tuvieron la semana pasada y rebajó la tensión entre Washington y Bogotá.

"El Consejo de Ministros tiene un tema (sobre ), que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia -entre los gobiernos, entre los presidentes- que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero, ya veremos los resultados de esa reunión, que es determinante", expresó Petro.

Al intervenir ante sus ministros, el mandatario recordó que presentará a Trump los datos sobre narcotráfico de su Gobierno para que "sepa realmente lo que ha pasado en la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos".

Justamente el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, se reunió este miércoles en Washington con altos funcionarios de Estados Unidos para abordar la lucha conjunta contra el narcotráfico, que consideró el "enemigo común" para ambos países, como preámbulo al encuentro entre los presidentes.

"Tuvimos un diálogo muy abierto, como siempre ha ocurrido. Lo que estamos haciendo en Colombia es combatir un enemigo común que tenemos con los Estados Unidos, el narcotráfico. El reto es cómo incrementamos la eficiencia para acabar con este veneno", aseguró Sánchez en una rueda de prensa junto al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña.

Como parte de su agenda en Washington, el ministro se ha reunido hasta ahora con miembros del Congreso, como el senador republicano Bill Hagerty o con el presidente del Comité de Servicios Armados en la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers.

Tiene previsto conversar con miembros del Departamento de Guerra y con otras autoridades de la Administración de Trump.

Sánchez puso el foco en los esfuerzos de Bogotá para erradicar el tráfico de drogas, y citó la incautación de más de .

Tensiones diplomáticas

El presidente estadounidense anunció la semana pasada que se reunirá con Petro en la Casa Blanca la primera semana de febrero y manifestó que fue "un gran honor" hablar con su homólogo colombiano, después de meses de desencuentros entre los dos mandatarios.

El republicano había acusado a Petro de participar en el tráfico de cocaína y sugirió además que le sonaba "bien" la posibilidad de que Estados Unidos enviara una misión militar a Colombia similar a la que resultó en la captura del presidente venezolano,, el pasado 3 de enero.

