General Motors anuncia inversión por mil millones de dólares en México; busca fortalecer demanda de autos en el país

Francia se suma a misión militar en Groenlandia; países europeos coordinan acciones de seguridad en el Ártico

Gusano barrenador provoca muerte de mono saraguato en Chiapas; Semarnat asegura que es el único caso en la especie

PT cuestiona necesidad de una reforma electoral; "la derecha mexicana perdió aquí en México con sus propias reglas", señala

Resultado: Cruz Azul vence al Atlas en su debut como local en el estadio Cuauhtémoc

Liberan a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche detenido por presunta posesión de drogas; continuará su proceso

Monreal, Adán Augusto y Pablo Gómez arriban a cónclave electoral con Sheinbaum; revisan propuesta de reforma

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

Senadora de Morena presenta punto de acuerdo para proteger datos de usuarios de líneas telefónicas; advierte vulneraciones de seguridad

Sigue polémica por entrevista de Sabina Berman a Verástegui; YouTube la elimina tres veces, acusa escritora

Estados Unidos eleva nivel de precaución en Medio Oriente; recomienda limitar viajes en medio de tensiones con Irán

Irán cierra su espacio aéreo; la represión a manifestantes eleva la tensión

París, 14 ene.- se sumará a una misión militar europea en Groenlandia con el envío de tropas a ese territorio autónomo danés del que Estados Unidos desea apropiarse, indicaron este miércoles fuentes del Ministerio francés de Defensa.

El anunció francés se añade a los realizados hoy por Alemania, Suecia y , que han indicado que enviarán oficiales a Groenlandia para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar para incrementar la seguridad en la región.

El vespertino Le Monde indica, citando fuentes de Defensa, que Francia enviará un pequeño destacamento militar a Groenlandia en el marco de un ejercicio conjunto con Dinamarca, al que otros países están invitados a participar.

Las precisiones sobre ese destacamento serán desveladas este jueves por el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso de año nuevo a las Fuerzas Armadas, en la base militar de Istres, en el sureste del país.

Le Monde agregó que se tratará de un destacamento de tropas de montaña y que la misión tiene que ver con la exploración de territorios árticos.

El envío de tropas a Groenlandia responde a la necesidad de aumentar la seguridad regional. Foto: AFP
El envío de tropas a Groenlandia responde a la necesidad de aumentar la seguridad regional. Foto: AFP

Horas antes, Alemania había anunciado el envío de tropas dentro del marco de la OTAN para incrementar la seguridad en la isla y en medio de las tensiones con Estados Unidos.

"A invitación de Dinamarca, Alemania participará con otras naciones europeas entre el 15 y el 17 de enero en una actividad de reconocimiento en Groenlandia", informó el Ministerio alemán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su intención de hacerse con Groenlandia y así lo indicó momentos antes de una reunión que mantuvo su vicepresidente, JD Vance, con el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Las dos partes acordaron formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar la salida a esta crisis.

