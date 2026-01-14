Más Información

Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

Equipo de Trump prepara opciones militares en Irán, reporta el Washington Post; ocurre tras suspensión de diálogo con Teherán

Equipo de Trump prepara opciones militares en Irán, reporta el Washington Post; ocurre tras suspensión de diálogo con Teherán

La mañanera de Sheinbaum, 14 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 14 de enero, minuto a minuto

Exige Anticorrupción a Marina denunciar el robo de mangos

Exige Anticorrupción a Marina denunciar el robo de mangos

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Noroña se organiza evento para develar retrato; “lástima que estaré entre malvivientes”, dice

Noroña se organiza evento para develar retrato; “lástima que estaré entre malvivientes”, dice

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Temo volver a Michoacán, dice deportado

Temo volver a Michoacán, dice deportado

Alistan borrador de la reforma electoral para presentarlo ante Sheinbaum este 14 de enero; Congreso tiene la última palabra: Monreal

Alistan borrador de la reforma electoral para presentarlo ante Sheinbaum este 14 de enero; Congreso tiene la última palabra: Monreal

Dinamarca envía comando de avanzada a Groenlandia, reporta medio; sería para reforzar defensa en el territorio autónomo

Dinamarca envía comando de avanzada a Groenlandia, reporta medio; sería para reforzar defensa en el territorio autónomo

Con Groenlandia en manos de EU la OTAN será más eficaz y formidable: Trump; "cualquier cosa menos que eso es inaceptable", dice

Con Groenlandia en manos de EU la OTAN será más eficaz y formidable: Trump; "cualquier cosa menos que eso es inaceptable", dice

Copenhague.- El gobierno danés ha enviado un comando de avanzada a para preparar la llegada de más efectivos militares a este territorio autónomo de con el que pretende hacerse Estados Unidos con el argumento de la seguridad nacional, según informó la televisión pública danesa DR.

Según DR, que no especifica sus fuentes, la tarea de ese comando es encargarse de la logística necesaria para poder acoger eventualmente más tarde las fuerzas principales.

Un avión del Ejército danés aterrizó el lunes por la noche en el aeropuerto de Nuuk, capital de Groenlandia, de acuerdo con imágenes difundidas por DR, que no ha podido confirmar si la llegada de esa aeronave está relacionada con un refuerzo de la presencia militar danesa en la isla ártica.

Lee también

Dinamarca ha anunciado en el último año una partida de unos 42 mil millones de coronas danesas (unos 6 mil millones de euros) para reforzar de forma directa la defensa en Groenlandia, lo que incluye más barcos, más satélites y más drones.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, reiteró el martes que Copenhague está dispuesto a aumentar la presencia militar en el Ártico, que Estados Unidos le ha acusado de descuidar ante la supuesta presencia de barcos rusos y chinos en sus proximidades, a pesar de que Washington ha reducido también la suya en Groenlandia, donde posee una base al norte de la isla.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tienen previsto reunirse este miércoles en la Casa Blanca con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, en un encuentro en el que ejercerá de anfitrión el vicepresidente JD Vance.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión ISSSTE 2026 Fechas oficiales de pago, calendario completo y cuánto recibirán los adultos mayores. Foto: Especial

Calendario de pagos ISSSTE 2026: fechas de febrero y todo el año para pensionados y jubilados

¿Cómo tramitar la CURP biométrica en línea? Requisitos y dónde sacarla. Foto: Especial

CURP Biométrica 2026: ¿Ya se puede tramitar en línea? Requisitos oficiales y paso a paso

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Costo de renovación de la visa americana en 2026: Requisitos y cómo hacer el trámite

Pasaporte. Foto: ChatGPT

Esto gastarás al tramitar el pasaporte mexicano y la visa americana de turista en 2026

Viajes en avión a Estados Unidos. iStock/ murat4art

¿Viajar a Estados Unidos sin visa ni permisos? Estas personas pueden hacerlo (y casi nadie lo sabe)