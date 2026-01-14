Más Información

Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

La mañanera de Sheinbaum, 14 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 14 de enero, minuto a minuto

Desafían al ICE en Minneapolis

Desafían al ICE en Minneapolis

Exige Anticorrupción a Marina denunciar el robo de mangos

Exige Anticorrupción a Marina denunciar el robo de mangos

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Noroña se organiza evento para develar retrato; “lástima que estaré entre malvivientes”, dice

Noroña se organiza evento para develar retrato; “lástima que estaré entre malvivientes”, dice

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Temo volver a Michoacán, dice deportado

Temo volver a Michoacán, dice deportado

Alistan borrador de la reforma electoral para presentarlo ante Sheinbaum este 14 de enero; Congreso tiene la última palabra: Monreal

Alistan borrador de la reforma electoral para presentarlo ante Sheinbaum este 14 de enero; Congreso tiene la última palabra: Monreal

Con Groenlandia en manos de EU la OTAN será más eficaz y formidable: Trump; "cualquier cosa menos que eso es inaceptable", dice

Con Groenlandia en manos de EU la OTAN será más eficaz y formidable: Trump; "cualquier cosa menos que eso es inaceptable", dice

FOTOS: Cae una grúa sobre tren de pasajeros en Tailandia; reportan al menos 32 muertos

FOTOS: Cae una grúa sobre tren de pasajeros en Tailandia; reportan al menos 32 muertos

París.- El presidente de , Emmnanuel Macron, advirtió que una eventual violación por Estados Unidos de la soberanía de , territorio autónomo dependiente de Dinamarca, tendría "consecuencias en cadena sin precedentes".

"Si se violara la soberanía de un país europeo y aliado, las consecuencias en cadena serían sin precedentes. Francia sigue la situación con la máxima atención y actuará en plena solidaridad con Dinamarca y su soberanía", dijo el presidente francés en el Consejo de Ministros, según reportó la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, en la conferencia de prensa posterior.

Estas declaraciones de Macron se producen horas antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúna hoy en Washington con los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, para tratar los deseos de Washington de anexionarse la isla y explorar posibles alternativas conjuntas.

Lee también

El presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, durante una rueda de prensa conjunta en Nuuk, Groenlandia, el 15 de junio de 2025. Foto: AFP
El presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, durante una rueda de prensa conjunta en Nuuk, Groenlandia, el 15 de junio de 2025. Foto: AFP

Francia abrirá un consulado en Groenlandia

Macron rechazó recientemente "el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo" de Estados Unidos, que incluso ha dicho que estaría dispuesto a usar la fuerza para hacerse con Groenlandia.

Como "señal política", el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció que Francia abrirá el 6 de febrero un consulado en Groenlandia, un territorio danés que sufre un "chantaje" del presidente estadounidense, Donald Trump, para hacerse con él.

"Si el objetivo es apoderarse de ella por cualquier otro medio que no sea la compra de Groenlandia, entonces, por supuesto, parece sumamente incongruente, ya que para un miembro de la OTAN atacar a otro miembro de la OTAN no tendría sentido; incluso sería contrario a los intereses de Estados Unidos", advirtió en la radio RTL Barrot, quien instó a EU a que cese este "chantaje".

Groenlandia, recalcó Barrot, no quiere ser propiedad, gobernada, negada ni integrada por Estados Unidos. Groenlandia ha elegido a Dinamarca, la OTAN y la Unión Europea".

Lee también

Pese a que solo hay seis franceses residentes en Groenlandia, Francia aspira a que su legación allí tenga competencias reforzadas de apoyo a las misiones científicas que anualmente se lanzan en ese territorio y que apoye a las empresas francesas que quieran instalarse.

Pero la iniciativa tiene ante todo un fuerte contenido simbólico ante las ambiciones de Trump.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión ISSSTE 2026 Fechas oficiales de pago, calendario completo y cuánto recibirán los adultos mayores. Foto: Especial

Calendario de pagos ISSSTE 2026: fechas de febrero y todo el año para pensionados y jubilados

¿Cómo tramitar la CURP biométrica en línea? Requisitos y dónde sacarla. Foto: Especial

CURP Biométrica 2026: ¿Ya se puede tramitar en línea? Requisitos oficiales y paso a paso

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Costo de renovación de la visa americana en 2026: Requisitos y cómo hacer el trámite

Pasaporte. Foto: ChatGPT

Esto gastarás al tramitar el pasaporte mexicano y la visa americana de turista en 2026

Viajes en avión a Estados Unidos. iStock/ murat4art

¿Viajar a Estados Unidos sin visa ni permisos? Estas personas pueden hacerlo (y casi nadie lo sabe)