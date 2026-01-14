París.- El presidente de Francia, Emmnanuel Macron, advirtió que una eventual violación por Estados Unidos de la soberanía de Groenlandia, territorio autónomo dependiente de Dinamarca, tendría "consecuencias en cadena sin precedentes".

"Si se violara la soberanía de un país europeo y aliado, las consecuencias en cadena serían sin precedentes. Francia sigue la situación con la máxima atención y actuará en plena solidaridad con Dinamarca y su soberanía", dijo el presidente francés en el Consejo de Ministros, según reportó la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, en la conferencia de prensa posterior.

Estas declaraciones de Macron se producen horas antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúna hoy en Washington con los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, para tratar los deseos de Washington de anexionarse la isla y explorar posibles alternativas conjuntas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, durante una rueda de prensa conjunta en Nuuk, Groenlandia, el 15 de junio de 2025. Foto: AFP

Francia abrirá un consulado en Groenlandia

Macron rechazó recientemente "el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo" de Estados Unidos, que incluso ha dicho que estaría dispuesto a usar la fuerza para hacerse con Groenlandia.

Como "señal política", el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció que Francia abrirá el 6 de febrero un consulado en Groenlandia, un territorio danés que sufre un "chantaje" del presidente estadounidense, Donald Trump, para hacerse con él.

"Si el objetivo es apoderarse de ella por cualquier otro medio que no sea la compra de Groenlandia, entonces, por supuesto, parece sumamente incongruente, ya que para un miembro de la OTAN atacar a otro miembro de la OTAN no tendría sentido; incluso sería contrario a los intereses de Estados Unidos", advirtió en la radio RTL Barrot, quien instó a EU a que cese este "chantaje".

Groenlandia, recalcó Barrot, no quiere ser propiedad, gobernada, negada ni integrada por Estados Unidos. Groenlandia ha elegido a Dinamarca, la OTAN y la Unión Europea".

Pese a que solo hay seis franceses residentes en Groenlandia, Francia aspira a que su legación allí tenga competencias reforzadas de apoyo a las misiones científicas que anualmente se lanzan en ese territorio y que apoye a las empresas francesas que quieran instalarse.

Pero la iniciativa tiene ante todo un fuerte contenido simbólico ante las ambiciones de Trump.

