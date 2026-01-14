Irán cierra su espacio aéreo; la represión a manifestantes eleva la tensión

Más Información
Irán emitió una orden el jueves temprano para cerrar su espacio aéreo, sin explicaciones. La orden se produjo en medio de crecientes tensiones por la sangrienta represión de los manifestantes durante las protestas a nivel nacional y la posibilidad de ataques estadounidenses en respuesta.
El sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24 señaló que la orden cerró el espacio aéreo de Irán por más de dos horas.
Según la notificación publicada por esa página, el cierre del espacio aéreo va desde las 22:15 GMT del miércoles (01:45 en hora de Irán) hasta las 00:30 GMT (04:00 en Teherán).
Las imágenes de Flightradar24 muestran el cielo iraní prácticamente vacío de vuelos.
