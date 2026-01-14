Más Información

Sheinbaum buscará reunión con Trump después del 20 de enero; prevé abordar T-MEC, seguridad y Mundial 2026

Imputan a 8 personas y a representante legal de Waldo's por incendio donde murieron 24 personas; hay dos evadidos de la justicia

Cae "Moncho", integrante de "Los Lavadora"; coordinaba el robo a autotransportes en la México - Querétaro

Equipo de Trump prepara opciones militares en Irán, reporta el Washington Post; ocurre tras suspensión de diálogo con Teherán

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Infonavit reporta 319 mil viviendas contratadas; reestructuran 4 millones de créditos impagables

Noroña se organiza evento para develar retrato; “lástima que estaré entre malvivientes”, dice

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Dinamarca envía comando de avanzada a Groenlandia, reporta medio; sería para reforzar defensa en el territorio autónomo

Con Groenlandia en manos de EU la OTAN será más eficaz y formidable: Trump; "cualquier cosa menos que eso es inaceptable", dice

Washington. La empresa SpaceX de está proporcionando acceso gratuito a internet para usuarios iraníes a través de su servicio de satélite , mientras la República Islámica continúa la represión contra las protestas ciudadanas y en medio de un bloqueo casi total de las comunicaciones.

Las cuentas que Starlink tenía en estaban inactivas hasta ahora porque carecen de licencia oficial, pero se han conectado y se han eliminado las para facilitar el acceso a la población, según explicó Ahmad Ahmadian, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro de tecnología Holistic Resilience.

“Es muy sencillo: solo hay que conectar el terminal satelital en un lugar con vista despejada al cielo, y listo”, aseguró el ejecutivo.

La decisión de facilitar el servicio de Starlink a los iraníes se conoce después de que se produjera una conversación telefónica a principios de esta semana entre el presidente de , , y el empresario Elon Musk, según la cadena CNN.

En los últimos días, el régimen iraní había restringido el , dejando a la población en un completo apagón digital, mientras se recrudecía la represión ante las protestas y se ha confirmado la muerte de al menos mil 850 manifestantes, según Human Rights Activists (HRA).

Sin embargo, la falta de información hace temer a las organizaciones internacionales de que la cifra de fallecidos y heridos sea aún mayor.

El sistema de Starlink, con miles de satélites en órbita, se ha convertido en una herramienta fundamental en situaciones de , como la que atraviesa Irán, o en otros casos en los que las comunicaciones se complican en zonas de guerra, como en .

