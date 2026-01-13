Más Información

Golden Globes: las tendencias de estilo que dominaron la alfombra roja

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

¿Te inscribiste a la Star Wars Run? Profeco advierte sobre estafa; “Mundo Runner” promocionó carreras temáticas falsas en CDMX y Guadalajara

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Entre represión, muertes y censura digital; las claves para entender las protestas en Irán

Afores alcanzan plusvalías récord; el ahorro de los trabajadores se fortalece

Irán atraviesa un momento crítico: más de quince días de protestas continuas han encendido las calles de Teherán y otras ciudades, reflejando un descontento social. ¿Qué tan firme o débil está el mandato que encabeza el ayatolá Alí Jamenei? Esther Shabot, analista internacional, nos habla al respecto.

En otros temas: Claudia Sheinbaum conversa con Donald Trump, y rechaza nuevamente la ayuda de EUA en temas internos de México. Venezuela sigue en el ojo público: una actualización sobre lo más reciente que ha sucedido. Paramount no se rinde y presenta demanda contra Warner. Acusa “favoritismo” ante oferta de Netflix.

