Suprema Corte limita poder de Layda Sansores; invalida facultad de la gobernadora para autorizar obras sin consultar a municipios

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Le gritan "protector de pedófilos" a Trump; responde con la "Britney señal"

Descubren en Coahuila al Xenovenator espinosai, un nuevo dinosaurio de 74 millones de años

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Horarios de competencias de Regina Martínez y Allan Corona en Milan-Cortina

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Sabina desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

IMPI entrega marca "Carlos Manzo" a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan; será vigente 10 años

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país

¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

La administración del presidente de Estados Unidos, , informó este martes que Venezuela ha liberado a múltiples ciudadanos estadounidenses que se encontraban presos en el país suramericano.

La fue calificada como "un importante paso en la dirección" en un comunicado oficial del Departamento de Estado.

"Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela", agregó la misma fuente.

La Administración Trump no ha confirmado la cantidad de estadounidenses que fueron liberados pero la la organización de derechos humanos venezolana Foro Penal adelantó que un total de 56 personas, de diversas nacionalidades, que estaban detenidas por motivos políticos.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no compartió detalles de las liberaciones ni el rango de tiempo en el que fueron realizadas, tampoco identidad de las personas implicadas o las razones por las que se encontraban detenidas en el país suramericano.

Luego de la captura del presidente venezolano, Nicolas Maduro, el Legislativo venezolano había adelantado que se aproximaba una liberación de personas detenidas por causas políticas como parte de los avances posteriores al traslado del líder de Caracas a una prisión en Nueva York.

En julio de 2025, con Maduro aún en el poder, Venezuela había liberado a 10 ciudadanos estadounidenses para que la Administración Trump accediera a repatriar a venezolanos que se encontraban presos en un centro de detención de máxima seguridad de El Salvador.

