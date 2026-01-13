La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que Venezuela ha liberado a múltiples ciudadanos estadounidenses que se encontraban presos en el país suramericano.

La liberación de los rehenes norteamericanos fue calificada como "un importante paso en la dirección" en un comunicado oficial del Departamento de Estado.

"Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela", agregó la misma fuente.

Lee también Aumenta cifra de muertos a más de 100, tras ataque de EU en Venezuela; autoridades trabajan en identificación, afirman

La Administración Trump no ha confirmado la cantidad de estadounidenses que fueron liberados pero la la organización de derechos humanos venezolana Foro Penal adelantó que un total de 56 personas, de diversas nacionalidades, que estaban detenidas por motivos políticos.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no compartió detalles de las liberaciones ni el rango de tiempo en el que fueron realizadas, tampoco identidad de las personas implicadas o las razones por las que se encontraban detenidas en el país suramericano.

Luego de la captura del presidente venezolano, Nicolas Maduro, el Legislativo venezolano había adelantado que se aproximaba una liberación de personas detenidas por causas políticas como parte de los avances posteriores al traslado del líder de Caracas a una prisión en Nueva York.

Lee también ¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

En julio de 2025, con Maduro aún en el poder, Venezuela había liberado a 10 ciudadanos estadounidenses para que la Administración Trump accediera a repatriar a venezolanos que se encontraban presos en un centro de detención de máxima seguridad de El Salvador.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa