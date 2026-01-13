Venezuela volvió a tener acceso a la red social X desde la noche del martes tras el bloqueo ordenado hace más de un año por el depuesto presidente Nicolás Maduro luego de su controvertida reelección en julio de 2024.

Usuarios de la operadora telefónica Digitel podían acceder a X, constató la AFP. En otras compañías como Movistar y la estatal Cantv el acceso a la plataforma era aún parcial.

Altos dirigentes del chavismo como la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, publicaron mensajes más temprano para informar que retomaban el uso de X.

La red fue suspendida en agosto de 2025 por el presidente Nicolás Maduro, quien acusó entonces al dueño de la plataforma, el magnate sudafricano Elon Musk, de formar parte de un "golpe de Estado cibernético" en su contra.

"Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", escribió Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

En la cuenta de X de Maduro, se publicó una foto del mandatario junto a Rodríguez y Flores, acompañado de un mensaje que dice "han transcurrido 11 días de su secuestro".

Previamente, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció su regreso a X y envió un abrazo "a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes" del país.

"Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos", remató Cabello.

El número dos del chavismo a veces utilizaba la red social para compartir contenido de otros usuarios, aunque sin añadir comentarios.

Varios altos funcionarios del Gobierno venezolano, como el canciller Yván Gil, han vuelto a usar esa red social tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero.

