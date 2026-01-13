Sin mencionar el impacto de los recientes acontecimientos en Venezuela, el Banco Mundial advirtió riesgos adversos en América Latina y el Caribe por las tensiones comerciales en sus expectativas económicas mundiales, que dio a conocer este martes.

Para 2026 se espera que el crecimiento en la región se eleve ligeramente, hasta el 2.3%, desde el 2.2% estimado para el cierre de 2025.

No obstante, el nuevo pronóstico para el 2026 significa una baja de 0.1 puntos porcentuales, mientras que para 2027 mantuvo el repunte de 2.6%.

El organismo que preside Ajay Banga, expuso que las expectativas se deben a que las tensiones comerciales y la incertidumbre que estas conllevan siguen siendo elevadas.

Además, la demanda interna permanece en niveles bajos en algunos países, lo que contrarrestará en parte el efecto positivo de la flexibilización de las condiciones financieras.

Estableció que si se produjeran nuevos aumentos arancelarios o si los resultados de la revisión de 2026 del Acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) se tradujeran en restricciones al comercio, la actividad regional se vería afectada.

Pero, dados sus estrechos vínculos económicos con Estados Unidos, México es particularmente vulnerable a esta situación.

Venezuela, ausente en el reporte del Banco Mundial

En el reporte del BM no trae ninguna expectativa para el caso de Venezuela ni del impacto que podría tener en la región los recientes acontecimientos de intervención de Estados Unidos.

Se explica que eso debido a que actualmente el Banco Mundial no publica información sobre producción económica, ingresos ni crecimiento de la República Bolivariana de Venezuela debido a la falta de datos confiables de calidad adecuada.

La República Bolivariana de Venezuela no está incluida en los valores macroeconómicos totales que abarcan a los países de la región, enfatizó.

De ahí que ratificó sus proyecciones en las que se prevé que el crecimiento en América Latina, en su conjunto, aumentará gradualmente en los próximos dos años a medida que los flujos comerciales se recuperen y mejore la demanda interna.

En Argentina, el crecimiento se moderará al 4% en 2026 y se mantendrá en ese valor en 2027 como efecto de la incertidumbre política interna registrada a fines de 2025. Foto: RONALDO SCHEMIDT. AFP

Previsiones para Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú

Brasil se moderará al 2% en 2026 para luego aumentar levemente al 2.3% en 2027, como reflejo de los impactos de las altas tasas de interés reales, los factores adversos relacionados con el comercio y la mayor incertidumbre mundial.

En Argentina, el crecimiento se moderará al 4% en 2026 y se mantendrá en ese valor en 2027 como efecto de la incertidumbre política interna registrada a fines de 2025, lo que incidirá en la demanda interna y el crecimiento de este año.

Por su parte, la economía de Colombia, se expandirá un 2.6%% en 2026 y 2.8% en 2027, apoyada por un consumo resiliente y la recuperación gradual de la inversión privada.

Para Chile, el BM espera una desaceleración con el 2.2% en 2026 y al 2.1% en 2027, con una demanda interna se recuperará gradualmente a medida que la tasa de política monetaria converja hacia el rango neutral.

Mientras que en Perú estimó que la actividad se avanzará 2.5% en 2026 y 2027, respaldada por la inversión en cobre e infraestructura.

